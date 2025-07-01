США схвалили продаж Ізраїлю систем наведення для авіабомб на понад півмільярда доларів

Державний департамент США погодив продаж Ізраїлю систем наведення для авіабомб (JDAM) і супутньої підтримки на загальну суму 510 мільйонів доларів.

Джерело: Агентства оборонного співробітництва США (DSCA)

Деталі: У заяві йдеться про продаж 3845 комплектів систем наведення (JDAM) для протибункерних авіаційних бомб BLU-109 та 3280 комплектів наведення для бомб MK 82.

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"Запропонований продаж посилить можливості Ізраїлю протистояти поточним і майбутнім загрозам, покращуючи його здатність захищати свої кордони, життєво важливу інфраструктуру та населені пункти", – йдеться у заяві DSCA.

Хоча Держдеп вже дав дозвіл на продаж, угода ще потребує затвердження Конгресом.

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