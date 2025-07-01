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США схвалили продаж Ізраїлю систем наведення для авіабомб на понад півмільярда доларів

Іван Д'яконовВівторок, 1 липня 2025, 00:39
США схвалили продаж Ізраїлю систем наведення для авіабомб на понад півмільярда доларів
B-2 Spirit скидає бомби Mk82. Фото: Wikipedia

Державний департамент США погодив продаж Ізраїлю систем наведення для авіабомб (JDAM) і супутньої підтримки на загальну суму 510 мільйонів доларів.

Джерело: Агентства оборонного співробітництва США (DSCA)

Деталі: У заяві йдеться про продаж 3845 комплектів систем наведення (JDAM) для протибункерних авіаційних бомб BLU-109 та 3280 комплектів наведення для бомб MK 82.

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"Запропонований продаж посилить можливості Ізраїлю протистояти поточним і майбутнім загрозам, покращуючи його здатність захищати свої кордони, життєво важливу інфраструктуру та населені пункти", – йдеться у заяві DSCA.

Хоча Держдеп вже дав дозвіл на продаж, угода ще потребує затвердження Конгресом.

Передісторія: 

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  • Наприкінці січня Трамп скасував заборону адміністрації Байдена на постачання 900-кілограмових бомб до Ізраїлю.
  • Раніше адміністрація Байдена висловлювала стурбованість, що використання Ізраїлем таких потужних бомб у густонаселених районах може призвести до значних жертв серед цивільного населення.
  • На початку березня державний секретар США Марко Рубіо підписав декларацію про використання надзвичайних повноважень для прискорення доставки військової допомоги Ізраїлю на суму 4 мільярди доларів.

ІзраїльзброяСША
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