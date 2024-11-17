В Іжевську дрони атакували завод, який працює на Міноборони РФ
Неділя, 17 листопада 2024, 13:03
В Іжевську в ніч на неділю безпілотний літальний апарат атакував заводський цех "Купол", який виконує замовлення для російського Міноборони.
Джерело: "Радіо Свобода", The insider
Деталі: Повідомляється, що електромеханічний завод "Купол" виробляє системи ППО та іншу військову техніку.
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У жовтні Мінфін США запровадив проти цього підприємства санкції за участь у проєкті з розробки БПЛА "Гарпія".
За даними ЗМІ, безпілотник уперше атакував Удмуртію.
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