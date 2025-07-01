Генштаб призначив аудит усіх складових протидії російським дронам

Начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов призначив комплексний аудит усіх складових у сфері протидії російським безпілотникам.

Джерело: Генштаб ЗСУ в соцмережах

Деталі: Повідомляється, що на виконання рішення Ставки верховного головнокомандувача відбулася комплексна нарада щодо протидії російським ударним БпЛА.

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Проміжні результати, проблемні питання та шляхи їх вирішення під час наради окреслили представники командувань Повітряних сил, Сил безпілотних систем, логістики, керівники інших органів військового управління.

Під час наради йшлося про потребу поліпшення матеріально-технічної бази відповідних підрозділів та навчальних центрів, ефективності роботи рекрутингових центрів для комплектування екіпажів, визначено інші першочергові завдання. Начальник Генерального штабу ЗС України генерал-майор Андрій Гнатов призначив, зокрема, комплексний аудит усіх складових цього напрямку.

Пряма мова Гнатова: "Ми знаємо, що потрібно зробити, щоб на визначений термін вийти з необхідною кількістю підготовлених екіпажів, які ефективно захищатимуть від ворожих дронів наші заводи і фабрики, об’єкти критичної інфраструктури, житло й життя кожного українця. Втім, ця робота стане результативною тільки в разі консолідації всіх складових, які беруть у ній участь".

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