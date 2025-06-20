В ЗСУ об'єднали всі військові частини Сил безпілотних систем та Лінії дронів
В структурі Сил оборони створили угруповання Сил безпілотних систем.
Джерело: пресслужба СБС
Дослівно: "З метою підвищення ефективності управління, трансформації Сил та адаптації до вимог сучасної війни, створено угруповання Сил безпілотних систем ЗС України.
Угруповання об’єднує всі військові частини СБС та Лінії дронів.
Вперше підрозділи діятимуть у межах єдиної вертикалі управління — з визначеною структурою, чіткою взаємодією та спільним баченням тактики застосування БПЛА. Це забезпечить впровадження уніфікованих підходів, злагодженість дій і більш системне бойове застосування безпілотних систем".
Деталі: Зазначається, що командування угрупованням здійснює нещодавно призначений командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді, а цей крок – один із ключових етапів у межах реалізації 100-денного плану розвитку СБС.
Передісторія:
- Президент Володимир Зеленський 3 червня змінив командувачів Сил безпілотних систем ЗСУ та Десантно-штурмових військ. Очільником Сил безпілотних систем став Роберт Бровді.
- Міністр оборони додав, що досвід роботи Бровді (Мадяра) з однією з найкращих бригад має бути масштабований на все командування СБС.
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