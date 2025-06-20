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В ЗСУ об'єднали всі військові частини Сил безпілотних систем та Лінії дронів

Валентина РоманенкоП'ятниця, 20 червня 2025, 19:52
В ЗСУ об'єднали всі військові частини Сил безпілотних систем та Лінії дронів
ілюстративне фото СБС

В структурі Сил оборони створили угруповання Сил безпілотних систем.

Джерело: пресслужба СБС

Дослівно: "З метою підвищення ефективності управління, трансформації Сил та адаптації до вимог сучасної війни, створено угруповання Сил безпілотних систем ЗС України.

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Угруповання об’єднує всі військові частини СБС та Лінії дронів.

Вперше підрозділи діятимуть у межах єдиної вертикалі управління — з визначеною структурою, чіткою взаємодією та спільним баченням тактики застосування БПЛА. Це забезпечить впровадження уніфікованих підходів, злагодженість дій і більш системне бойове застосування безпілотних систем".

Деталі: Зазначається, що командування угрупованням здійснює нещодавно призначений командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді, а цей крок – один із ключових етапів у межах реалізації 100-денного плану розвитку СБС.

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Передісторія:

  • Президент Володимир Зеленський 3 червня змінив командувачів Сил безпілотних систем ЗСУ та Десантно-штурмових військ. Очільником Сил безпілотних систем став Роберт Бровді.
  • Міністр оборони додав, що досвід роботи Бровді (Мадяра) з однією з найкращих бригад має бути масштабований на все командування СБС.

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Збройні силибезпілотники
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