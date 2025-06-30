Росія планує збільшувати кількість дронів в ударах, ми готуємо нашу протидію – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія вкладається у безпілотну складову та планує збільшувати кількість дронів в ударах по Україні.

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова: "Буду говорити з нашими партнерами про нові інвестиції в Україну – у нашу зброю. Пріоритет – дрони, дрони-перехоплювачі, дрони для далекобійних ударів. Звісно, це фронт і все, що потрібно для наших воїнів на передовій, усе, що реально стримує російські штурми.

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Я вдячний усім українським виробникам дронів – кожному розробнику, усім, хто старається зараз активно розвивати напрям перехоплювачів. Це надзвичайно важливо. Росія вкладається у безпілотну складову, Росія планує збільшувати кількість дронів в ударах по нашій державі. Ми готуємо нашу протидію".

Деталі: Також Зеленський зазначив, що одна з цілей – вийти на системне виробництво ППО.