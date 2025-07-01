Ракетна атака росіян на Дніпропетровщині: є загиблі і поранені
Вівторок, 1 липня 2025, 11:18
Після ракетної атаки російських окупантів вранці 1 липня по Кам’янському району Дніпропетровської області повідомляють про загиблих та поранених.
Джерело: голова ОВА Сергій Лисак
Пряма мова: "Після ракетної атаки по Камʼянському району, на жаль, є загиблі та поранені. Деталі згодом".
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Нагадаємо:
- Російські окупанти вранці 1 липня завдали ракетного удару по Кам’янському району Дніпропетровської області, там спалахнула пожежа.
- Уночі 1 липня російські окупанти атакували безпілотниками Синельниківський район Дніпропетровської області – поцілили по фермерських господарствах у Покровській і Великомихайлівській громадах.