Ракетна атака росіян на Дніпропетровщині: є загиблі і поранені

Після ракетної атаки російських окупантів вранці 1 липня по Кам’янському району Дніпропетровської області повідомляють про загиблих та поранених.

Джерело: голова ОВА Сергій Лисак

Пряма мова: "Після ракетної атаки по Камʼянському району, на жаль, є загиблі та поранені. Деталі згодом".

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