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Ракетна атака росіян на Дніпропетровщині: є загиблі і поранені

Альона Мазуренко Вівторок, 1 липня 2025, 11:18
Ракетна атака росіян на Дніпропетровщині: є загиблі і поранені
ілюстративне фото: ДСНС Дніпропетровщини

Після ракетної атаки російських окупантів вранці 1 липня по Кам’янському району Дніпропетровської області повідомляють про загиблих та поранених.

Джерело: голова ОВА Сергій Лисак

Пряма мова: "Після ракетної атаки по Камʼянському району, на жаль, є загиблі та поранені. Деталі згодом".

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Нагадаємо: 

  • Російські окупанти вранці 1 липня завдали ракетного удару по Кам’янському району Дніпропетровської області, там спалахнула пожежа.
  • Уночі 1 липня російські окупанти атакували безпілотниками Синельниківський район Дніпропетровської області – поцілили по фермерських господарствах у Покровській і Великомихайлівській громадах.

Дніпропетровська областьракетний удар
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