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В ГУР назвали росіян, причетних до ракетного удару по Сумах 3 червня

Валентина РоманенкоВівторок, 1 липня 2025, 13:47
В ГУР назвали росіян, причетних до ракетного удару по Сумах 3 червня
наслідки російської атаки на Суми 3 червня 2025 року. фото Сумської міськради

Головне управління розвідки Міністерства оборони встановило російських військових, причетних до обстрілу міста Суми 3 червня 2025 року, внаслідок чого шестеро людей загинули, ще 29 дістали поранення.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на ГУР

Деталі: За даними розвідки, для артилерійського обстрілу агресор застосував реактивну батарею БМ-21 "Град" 30-го мотострілецького полку (в/ч 72162), вогневі позиції полку були розташовані в районі села Апанасовка Курської області.

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До самого удару по Сумах причетні начальник артилерії цього полку Дамір Гарнаєв з міста Пенза та командир реактивної артилерійської батареї цього полку Дмитро Волобуєв з Самари (РФ). Також встановлені імена командирів розрахунків РСЗВ БМ-21 "Град", розповіли у розвідці.

Що передувало: Росіяни поцілили по центру Сум із реактивних систем залпового вогню близько 9:20 3 червня. Було зафіксовано вісім влучань, пошкоджено 16 будівель, з яких 15 – багатоквартирні та приватні житлові будинки, клінічна лікарня №4, залізничні колії. Серед поранених – три дитини, найменшій – три роки.

Джерела "Української правди" повідомляли, що 3-го червня росіяни завдали удар по Сумах з реактивної системи залпового вогню калібру 122 мм БМ-21 "Град", робоча дальність якого становить до 40 кілометрів.

Сумиракетний ударвоєнні злочиниГУР
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