Обстріл Сум 3 червня Росія здійснила з установки "Град" – УП

За даними джерел "Української правди", 3-го червня росіяни завдали удар по Сумах з реактивної системи залпового вогню калібру 122 мм БМ-21 "Град", робоча дальність якого становить до 40 кілометрів.

Джерело: матеріал УП "Ви наступаєте на Тьоткіно? Ми наступаємо на граблі". Що відбувається на Сумщині, якою рухається російська армія

Деталі: Зранку 3 червня російська армія поцілила в автівки, що стояли на світлофорі в центрі Сум, і вбила трьох людей. Ще троє жертв обстрілу – 17-річний підліток, 86-річна жінка та 43-річний чоловік – померли в лікарні. Доньку останнього, 7-річну Машу з уламком у легені, перевезли до "Охмадиту" в Києві.

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Місцеві медіа, ОВА, а згодом і президент в перші години після обстрілу повідомили, що, попередньо, росіяни обстріляли місто з реактивної артилерії дальньої дії. У соцмережах сумчани, а також журналісти припускали, що йдеться про щось на кшталт російського РСЗВ "Торнадо", яке може стріляти на 120 кілометрів. Мовляв, жодної нової загрози для міста не з'явилося – не варто нагнітати ситуацію.

Але, ймовірно, це не так, йдеться в публікації "Української правди".

Як повідомили УП джерела в одному з правоохоронних органів, а згодом підтвердили в Офісі генпрокурора, за попередньою інформацією, 3-го червня росіяни завдали удар по Сумах не з "Торнадо", а з БМ-21 "Град", робоча дальність якого 20, а в деяких випадках 40 кілометрів.

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РСЗВ БМ-21 "Град-М" ілюстраціне фото з російських сайтів

Окупанти застосували по центру міста 122-міліметровий реактивний снаряд підвищеної дальності – 9М521. Це некерована, неточна ракета з осколково-фугасною частиною, яку використовують для роботи по відкритій та укритій піхоті, неброньованій та легкоброньованій техніці тощо. Її заряджають у "Град" або в "Торнадо-Г", який є модернізованим "Градом". За один раз "Град" випускає до 40 ракет, в кожній з яких приблизно тисяча первинних осколків. Максимальна дальність польоту такої ракети – 40 кілометрів.

За даними УП у правоохоронних органах, удар "Градом" було завдано з території Росії (це ще раз підтверджує, що в захоплених росіянами селах на Сумщині немає важкої техніки, артилерії, РЗСВ тощо). Якщо відміряти по карті 30–40 кілометрів від точки прильоту в Сумах, виходить, що російський "Град" стріляв або з півночі – району російських сіл Синяк, Кульбаки, Новоівановка, або зі сходу – району Гуєва, Горналі.

Дослівно: "Що ми хочемо цим сказати? Росіяни змогли собі дозволити підсунути установку "Град" майже під кордон і відкрити з неї вогонь, а українські підрозділи не встигли її виявити або по ній відпрацювати. І так, це зовсім інший рівень ризику для самих Сум.

З іншого боку: прильоти РСЗВ по Сумах поки що не стали масовими, тож, імовірно, обстріл 3-го червня наразі можна назвати черговим способом залякування цивільного населення і спробою схилити Україну до компромісів на перемовинах. Мовляв, ми вже і в Суми добиваємо з РСЗВ, ви ризикуєте втратити більше, якщо не пристанете на наші умови.

Втім, навіть наймасовіші та найболючіші удари Росії по Сумах, Києву чи будь-якому іншому місту наразі не розсувають "червоні лінії" України. Вони лише змушують українців боротися за свої міста ще сильніше".

Детальніше про те, що відбувалося на Сумщині після виходу Сил оборони з Курщини, яка зараз ситуація на захопленій противником ділянці біля кордону, та як наближення лінії бойового зіткнення позначається на самих Сумах, читайте в матеріалі УП.