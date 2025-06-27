DeepState: Ворог окупував ще три села на сході України

За даними моніторингового проєкту DeepState, російські окупанти зайняли Новосілку, Запоріжжя та Одрадне Донецької області, а також просунулися біля Ялти, у Веселому та Степовому.

Джерело: мапа DeepState

Дослівно: "Ворог окупував Новосілку, Запоріжжя, Одрадне, а також просунувся біля Ялти, у Веселому та Степовому".

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Мапа: DeepState

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