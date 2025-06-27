DeepState: Ворог окупував ще три села на сході України
П'ятниця, 27 червня 2025, 17:39
За даними моніторингового проєкту DeepState, російські окупанти зайняли Новосілку, Запоріжжя та Одрадне Донецької області, а також просунулися біля Ялти, у Веселому та Степовому.
Джерело: мапа DeepState
Дослівно: "Ворог окупував Новосілку, Запоріжжя, Одрадне, а також просунувся біля Ялти, у Веселому та Степовому".
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Що передувало:
- 23 червня аналітичний проєкт DeepState повідомляв про просування російських окупаційних військ у Донецькій області. А саме в районах п’яти населених пунктів: Кліщіївки, Дачного, Торецька, Федорівки та Шевченка.
- 25 червня DeepState повідомляв, що російські окупанти зайняли Андріївку та Костянтинопіль в Донецькій області.