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DeepState: Ворог окупував ще три села на сході України

Альона Мазуренко П'ятниця, 27 червня 2025, 17:39
DeepState: Ворог окупував ще три села на сході України
Мапа: DeepState

За даними моніторингового проєкту DeepState, російські окупанти зайняли Новосілку, Запоріжжя та Одрадне Донецької області, а також просунулися біля Ялти, у Веселому та Степовому.

Джерело: мапа DeepState

Дослівно: "Ворог окупував Новосілку, Запоріжжя, Одрадне, а також просунувся біля Ялти, у Веселому та Степовому".

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Мапа: DeepState

Що передувало:

  • 23 червня аналітичний проєкт DeepState повідомляв про просування російських окупаційних військ у Донецькій області. А саме в районах п’яти населених пунктів: Кліщіївки, Дачного, Торецька, Федорівки та Шевченка.
  • 25 червня DeepState повідомляв, що російські окупанти зайняли Андріївку та Костянтинопіль в Донецькій області.

окупаціявійнаДонецька областьросійсько-українська війна
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