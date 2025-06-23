DeepState зафіксував просування військ РФ біля кількох населених пунктів Донеччини
Понеділок, 23 червня 2025, 21:21
Аналітичний проєкт DeepState повідомив про просування російських окупаційних військ у Донецькій області.
Джерело: DeepState
Деталі: Згідно з оновленою картою бойових дій, оприлюдненою 23 червня, війська РФ просунулися в районах п’яти населених пунктів: Кліщіївки, Дачного, Торецька, Федорівки та Шевченка.
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Дослівно: "Мапу оновлено. Ворог просунувся біля Кліщіївки, Дачного, Торецька, Федорівки та Шевченка".
Що передувало:
- Протягом 22 червня на фронті зафіксували 142 бойових зіткнення з ворогом, найбільше на Покровському напрямку, там відбили 44 атаки окупантів.
- У проєкті Deepstate проаналізували дії росіян на фронті у червні і відзначили, що ворог намагається зберегти інтенсивність штурмових дій, а в другій декаді місяця відбулася активізація атак.