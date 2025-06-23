Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

DeepState зафіксував просування військ РФ біля кількох населених пунктів Донеччини

Анастасія ПроцПонеділок, 23 червня 2025, 21:21
DeepState зафіксував просування військ РФ біля кількох населених пунктів Донеччини
МАПА: DEEPSTATE

Аналітичний проєкт DeepState повідомив про просування російських окупаційних військ у Донецькій області.

Джерело: DeepState

Деталі: Згідно з оновленою картою бойових дій, оприлюдненою 23 червня, війська РФ просунулися в районах п’яти населених пунктів: Кліщіївки, Дачного, Торецька, Федорівки та Шевченка.

Реклама:
 
мапа: DeepState
 
мапа: DeepState
 
мапа: DeepState

Дослівно: "Мапу оновлено. Ворог просунувся біля Кліщіївки, Дачного, Торецька, Федорівки та Шевченка".

Що передувало:

  • Протягом 22 червня на фронті зафіксували 142 бойових зіткнення з ворогом, найбільше на Покровському напрямку, там відбили 44 атаки окупантів. 
  • У проєкті Deepstate проаналізували дії росіян на фронті у червні і відзначили, що ворог намагається зберегти інтенсивність штурмових дій, а в другій декаді місяця відбулася активізація атак.

Донецька область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Україна і Рада Європи підписали угоду про спецтрибунал щодо злочину агресії РФ
Зеленський зустрівся з європейськими лідерами і Рютте на полях саміту НАТО
фотоНапад на бійця "Азову": двом військовим повідомили про підозру
Трамп: "Українці дуже хочуть Patriot, але США вони теж потрібні. Ми подивимось"
Кабмін пропонує збільшити видатки на 400 мільярдів: на що підуть гроші, а кому зменшать фінансування
Після вручення підозр оточенню Чернишова, міністр просив продовжити відрядження за кордоном – УП
Усі новини...
Донецька область
На Донеччині внаслідок російських обстрілів загинули щонайменше 4 людини, ще 3 – поранені
Удар росіян по Краматорську 21 червня: кількість жертв зросла до 5
Удар по Краматорську: четверо загиблих, тривають пошуки людини під завалами
Останні новини
04:42
"Це тотальна лівацька катастрофа": У Трампа закликали Конгрес "вбити" "Голос Америки"
03:41
Генсек ООН фіксує зростання злочинів проти українських дітей
03:16
Трамп обмежить обмін секретною інформацією з Конгресом після витоку про удари по Ірану – Axios
01:52
Пілот MotoGP в липні дебютує в професійному велоспорті
01:50
Російська армія скинула авіабомби на житлові будинки на Херсонщині: загинув чоловік
00:56
США мають проблеми з будівництвом новітніх субмарин через проблеми з логістикою
00:50
У США собака із притулку попередив чоловіка про напад епілепсії
23:50
Якими були українські художники-авангардисти Парижа – показує Музей Ханенків
23:50
формула-1Камбек McLaren, Red Bull удома та швидкість Mercedes: прев'ю Гран-прі Австрії
23:39
Зеленський про підписання угоди про спецтрибунал для РФ: Потрібні кроки, щоб це запрацювало
Усі новини...
Реклама:
Реклама: