Зеленський підтвердив загибель комбрига Захаревича через удар РФ по Гуляйполю

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що командир 110-ї бригади Сергій Захаревич загинув через ракетний удар росіян по Гуляйполю в Дніпропетровській області. Там загинули військові, понад 30 людей поранені.

Джерело: звернення Зеленського 1 липня

Пряма мова: "Сьогодні весь день тривав розбір завалів після удару по Гуляйполю. На жаль, є втрати – і військові, і цивільні. Загинув командир 110-ї окремої механізованої бригади полковник Захаревич, інші хлопці з бригади.

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Мої співчуття всім рідним та близьким. Триває повне розслідування обставин цього удару – я чекаю на доповідь. Усім, хто був поранений, – а це був ракетний удар – усім надають необхідну допомогу. Більш ніж 30 людей були поранені. Ми обов’язково відповімо росіянам на цей удар".

Що передувало: