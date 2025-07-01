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Зеленський підтвердив загибель комбрига Захаревича через удар РФ по Гуляйполю

Тетяна ОлійникВівторок, 1 липня 2025, 22:15
Зеленський підтвердив загибель комбрига Захаревича через удар РФ по Гуляйполю
фото наслідків удару по Гуляйполю - Сили оборони півдня

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що командир 110-ї бригади Сергій Захаревич загинув через ракетний удар росіян по Гуляйполю в Дніпропетровській області. Там загинули військові, понад 30 людей поранені.

Джерело: звернення Зеленського 1 липня

Пряма мова: "Сьогодні весь день тривав розбір завалів після удару по Гуляйполю. На жаль, є втрати – і військові, і цивільні. Загинув командир 110-ї окремої механізованої бригади полковник Захаревич, інші хлопці з бригади.

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Мої співчуття всім рідним та близьким. Триває повне розслідування обставин цього удару – я чекаю на доповідь. Усім, хто був поранений, – а це був ракетний удар – усім надають необхідну допомогу. Більш ніж 30 людей були поранені. Ми обов’язково відповімо росіянам на цей удар".

Що передувало: 

  • Сили оборони півдня повідомили, що зранку 1 липня російські окупанти вдарили двома балістичними ракетами по Гуляйполю на Дніпропетровщині. Зазначалось, що внаслідок удару є поранені і загиблі.
  • Згодом стало відомо, що загинув командир 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка полковник Сергій Захаревич.

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