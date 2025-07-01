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Суспільне: Макрон після розмови з Путіним телефонував Зеленському

Тетяна ОлійникВівторок, 1 липня 2025, 22:46
Суспільне: Макрон після розмови з Путіним телефонував Зеленському
Макрон та Зеленський. Фото - ОП

Президент Франції Еммануель Макрон після телефонної розмови з лідером кремля Володимиром Путіним зателефонував президенту України Володимиру Зеленському.

Джерело: "Суспільне" з посиланням на проінформоване джерело

Деталі: За словами співрозмовника "Суспільного", розмова між Макроном і Зеленським пройшла конструктивно. Французький президент ознайомив українського колегу з деталями своєї бесіди з Путіним.

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Що передувало: 

  • У Кремлі раніше у вівторок заявили, що Путін і Макрон обговорили ескалацію на Близькому Сході та повномасштабне російське вторгнення в Україну, а сама розмова мала "змістовний характер".
  • У Макрона заявили, що в розмові з Путіним він "підкреслив незмінну підтримку Францією суверенітету та територіальної цілісності України".
  • Перед цим обоє лідерів востаннє розмовляли 11 вересня 2022 року.

МакронПутін
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