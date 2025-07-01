Суспільне: Макрон після розмови з Путіним телефонував Зеленському

Президент Франції Еммануель Макрон після телефонної розмови з лідером кремля Володимиром Путіним зателефонував президенту України Володимиру Зеленському.

Джерело: "Суспільне" з посиланням на проінформоване джерело

Деталі: За словами співрозмовника "Суспільного", розмова між Макроном і Зеленським пройшла конструктивно. Французький президент ознайомив українського колегу з деталями своєї бесіди з Путіним.

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