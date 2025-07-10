У Києві та області ППО працювала по ворожих безпілотниках

Пізно ввечері 9 липня Київська обласна військова адміністрація оголосила про роботу ППО в регіоні, у ніч проти 10 липня стало відомо про роботу ППО в Києві.

Джерело: КОВА, мер Києва Віталій Кличко, керівник КМВА Тимур Ткаченко

Дослівно: "Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО".

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Деталі: О 19:43 на Київщині оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили повідомили про загрозу застосування ворогом ударних дронів.

Оновлено: О 1:49 стало відомо про роботу ППО в Києві.

Після 5 години ранку в Києві та області оголосили відбій повітряної тривоги.