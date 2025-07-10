В Киеве и области ПВО работала по вражеским беспилотникам

Поздно вечером 9 июля Киевская областная военная администрация объявила о работе ПВО в регионе, в ночь на 10 июля стало известно о работе ПВО в Киеве.

Источник: КОВА, мэр Киева Виталий Кличко, руководитель КГГА Тимур Ткаченко

Дословно: "Зафиксировано движение вражеских БПЛА! В регионе работают силы ПВО".

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Детали: В 19:43 в Киевской области объявили воздушную тревогу. Воздушные силы сообщили об угрозе применения врагом ударных дронов.

Обновлено: В 1:49 стало известно о работе ПВО в Киеве.

После 5 часов утра в Киеве и области объявили отбой воздушной тревоги.