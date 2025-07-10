На Тернопільщині в ДТП загинули четверо людей
Четвер, 10 липня 2025, 04:18
У Тернопільській області сталася ДТП, унаслідок якої загинули 4 осіб.
Джерело: ДСНС
Деталі: За даними рятувальників, 9 липня о 16:13 на автодорозі Р-43 Тернопіль–Збараж–Ланівці, біля села Синява Збаразької громади, сталася аварія за участі легкового та вантажного автомобілів.
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У результаті зіткнення загинули четверо людей – водій і пасажири легковика.
Дослівно ДСНС: "Рятувальники деблокували тіло одного загиблого з понівеченого авто та стабілізували вантажівку, щоб уникнути подальших загроз.
Обставини ДТП розслідує поліція".