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На Тернопільщині в ДТП загинули четверо людей

Ольга Глущенко Четвер, 10 липня 2025, 04:18
На Тернопільщині в ДТП загинули четверо людей
фото: ДСНС

У Тернопільській області сталася ДТП, унаслідок якої загинули 4 осіб.

Джерело: ДСНС

Деталі: За даними рятувальників, 9 липня о 16:13 на автодорозі Р-43 Тернопіль–Збараж–Ланівці, біля села Синява Збаразької громади, сталася аварія за участі легкового та вантажного автомобілів.

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У результаті зіткнення загинули четверо людей – водій і пасажири легковика.

 
фото: ДСНС

Дослівно ДСНС: "Рятувальники деблокували тіло одного загиблого з понівеченого авто та стабілізували вантажівку, щоб уникнути подальших загроз.

Обставини ДТП розслідує поліція".

ДТПТернопільська областьжертви
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