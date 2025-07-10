В Тернопольской области в ДТП погибли четыре человека
Четверг, 10 июля 2025, 04:18
В Тернопольской области произошло ДТП, в результате которого погибли 4 человека.
Источник: ГСЧС
Детали: По данным спасателей, 9 июля в 16:13 на автодороге Р-43 Тернополь-Збараж-Лановцы, возле села Синява Збаражской общины, произошла авария с участием легкового и грузового автомобилей.
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В результате столкновения погибли четыре человека – водитель и пассажиры легковушки.
Дословно ГСЧС: "Спасатели деблокировали тело одного погибшего из искореженного автомобиля и стабилизировали грузовик, чтобы избежать дальнейших угроз.
Обстоятельства ДТП расследует полиция".