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Келлог: Україні потрібен новий "План Маршалла"

Четвер, 10 липня 2025, 05:28
Келлог: Україні потрібен новий План Маршалла
Кіт Келлог, фото Bloomberg via Getty Images

Спецпредставник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог заявив, що міжнародні партнери мають допомогти Україні у відбудові, запровадивши для неї свій "План Маршалла".

Джерело: Келлог, цитує "Укрінформ"

Деталі: Келлог підкреслив важливість відбудови України. Він згадав як після завершення Другої світової війни США запровадили "План Маршалла" для Європи.

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Пряма мова Келлога: "І я думаю, ми маємо зробити те саме для України".

Деталі: За його оцінкою, ситуація зараз дуже складна, тож потрібно досягти припинення вогню. Келлог високо оцінив дії Президента України та його команди "за те, як розумно вони поводилися".

На переконання дипломата, припинення вогню дійсно може привести до завершення цієї війни.

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Пряма мова Келлога: "Мені як колишньому солдату важко зрозуміти рівень насильства, який зараз ви спостерігаєте в Україні… Коли ти втрачаєш понад мільйон солдатів, це вбивство в промислових масштабах".

Келлог додав, що гинуть також цивільні, руйнуються міста.

Для порівняння генерал у відставці згадав, що армія Сполучених Штатів вийшла з В'єтнаму, втративши там 68 тисяч солдатів.

І тепер українці погодилися на припинення вогню, але це була одностороння згода, констатував він.

Спецпредставник президента США особливо акцентував на темі повернення українських дітей. Дональд Трамп, за його словами, переймається цією проблемою, тож наполягав у розмовах з президентом України Володимиром Зеленським, що вона має бути одним з пунктів переговорів з росіянами – і український лідер погодився.

Келлог зазначив, що діяльність українських військових "завтра стане легендою".

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