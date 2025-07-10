У Голосіївському районі Києва сталася стрілянина: є загиблий

Поліцейські встановлюють обставини стрілянини у Голосіївському районі Києва.

Джерело: столична поліція

Деталі: Зазначається, що прибувши за викликом 10 липня, правоохоронці виявили тіло чоловіка із вогнепальним пораненням.

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Інших подробиць правоохоронці поки не надають. Сказано, що наразі на місці події працюють слідчо-оперативні групи районного та головного управлінь поліції, співробітники карного розшуку, кінологи та інші служби. Всі обставини події встановлюються.