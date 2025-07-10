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В Голосеевском районе Киева произошла стрельба: есть погибший

Валентина РоманенкоЧетверг, 10 июля 2025, 10:44
В Голосеевском районе Киева произошла стрельба: есть погибший
иллюстративное фото полиции

Полицейские устанавливают обстоятельства стрельбы в Голосеевском районе Киева.

Источник: столичная полиция

Детали: Отмечается, что прибыв по вызову 10 июля, правоохранители обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением.

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Других подробностей правоохранители пока не предоставляют. Сказано, что сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативные группы районного и главного управлений полиции, сотрудники уголовного розыска, кинологи и другие службы. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Киевкриминалполиция
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