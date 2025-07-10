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Журналіста Буткевича мобілізували: дружина каже – за критику влади

Валентина РоманенкоЧетвер, 10 липня 2025, 11:43
Журналіста Буткевича мобілізували: дружина каже – за критику влади
Богдан Буткевич. фото з сайту radio.kyiv24

Дружина українського журналіста Богдана Буткевича Марина Данилюк-Ярмолаєва заявила, що її чоловіка звільнили з позаштатної роботи в ГУР та мобілізували за критику влади попри проблеми зі здоров’ям. У ГУР заявили, що Буткевич не був співробітником розвідки, у Сухопутних військах повідомили подробиці мобілізації журналіста.

Джерел: Марина Данилюк-Ярмолаєва в Facebook, ГУР у коментарі hromadske, речник Сухопутних військ полковник Віталій Саранцев у коментарі УП

Деталі: Пізно ввечері 9 липня дружина Буткевича оприлюднила пост у соцмережі, заявивши, що в останні роки чоловік "позаштатно виконував проєкти для ГУР на території ворога".

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За її словами, Буткевич пішов на таку співпрацю, оскільки має кілька хвороб очей, які не дозволяють йому служити "в класичному розумінні", та мав усі військово-облікові документи в порядку.

Водночас, мовляв, після критики на адресу нардепки Марʼяни Безуглої, ГУР нібито припинило співпрацю з Буткевичем, звільнивши "заднім числом". Після цього журналісту повернули статус військовозобовʼязаного в "Резерв +", оголосили в розшук і збираються відправити до навчального центру "Десна".

10 липня Головне управління розвідки у коментарі hromadske заявило, що "Богдан Буткевич не був і не є співробітником ГУР".

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У командуванні Сухопутних військ "Українській правді розповіли наступне. До квітня 2025 року Буткевич мав бронь, яка була знята системою автоматично у зв’язку зі зміною законодавства. Він прийшов сам до ТЦК, оскільки мав висновок ВЛК "обмежено придатний", для уточнення особистих даних. Новою ВЛК журналіста визнали придатним для військових частин забезпечення.

"Був відправлений на збірний пункт та вибув у навчальний центр для проходження БЗВП для обмежено придатних", – додав речник КСВ Віталій Саранцев.

Сам журналіст у соцмережах ситуацію наразі ніяк не коментував.

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