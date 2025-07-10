Журналиста Буткевича мобилизовали: жена говорит – за критику власти
Жена украинского журналиста Богдана Буткевича Марина Данилюк-Ярмолаева заявила, что ее мужа уволили с внештатной работы в ГУР и мобилизовали за критику власти, несмотря на проблемы со здоровьем. В ГУР заявили, что Буткевич не был сотрудником разведки, в Сухопутных войсках сообщили подробности мобилизации журналиста.
Источников: Марина Данилюк-Ярмолаева в Facebook, ГУР в комментарии hromadske, спикер Сухопутных войск полковник Виталий Саранцев в комментарии УП
Детали: Поздно вечером 9 июля жена Буткевича обнародовала пост в соцсети, заявив, что в последние годы муж "внештатно выполнял проекты для ГУР на территории врага".
По ее словам, Буткевич пошел на такое сотрудничество, поскольку имеет несколько болезней глаз, которые не позволяют ему служить "в классическом понимании", и имел все военно-учетные документы в порядке.
В то же время, мол, после критики в адрес нардепа Марьяны Безуглой, ГУР якобы прекратило сотрудничество с Буткевичем, уволив "задним числом". После этого журналисту вернули статус военнообязанного в "Резерв +", объявили в розыск и собираются отправить в учебный центр "Десна".
10 июля Главное управление разведки в комментарии hromadske заявило, что "Богдан Буткевич не был и не является сотрудником ГУР".
В командовании Сухопутных войск "Украинской правде" уточнили следующее. До апреля 2025 года Буткевич имел бронь, которая была снята системой автоматически в связи с изменением законодательства. Он пришел сам в ТЦК, поскольку имел заключение ВВК "ограниченно годен", для уточнения личных данных. Новой ВВК журналиста признали годным для воинских частей обеспечения.
"Был отправлен на сборный пункт и выбыл в учебный центр для прохождения БЗВП для ограниченно годных", - добавил спикер КСВ Виталий Саранцев.
Сам журналист в соцсетях ситуацию пока никак не комментировал.