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Журналиста Буткевича мобилизовали: жена говорит – за критику власти

Валентина РоманенкоЧетверг, 10 июля 2025, 11:43
Журналиста Буткевича мобилизовали: жена говорит – за критику власти
Богдан Буткевич. фото с сайта radio.kyiv24

Жена украинского журналиста Богдана Буткевича Марина Данилюк-Ярмолаева заявила, что ее мужа уволили с внештатной работы в ГУР и мобилизовали за критику власти, несмотря на проблемы со здоровьем. В ГУР заявили, что Буткевич не был сотрудником разведки, в Сухопутных войсках сообщили подробности мобилизации журналиста.

Источников: Марина Данилюк-Ярмолаева в Facebook, ГУР в комментарии hromadske, спикер Сухопутных войск полковник Виталий Саранцев в комментарии УП

Детали: Поздно вечером 9 июля жена Буткевича обнародовала пост в соцсети, заявив, что в последние годы муж "внештатно выполнял проекты для ГУР на территории врага".

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По ее словам, Буткевич пошел на такое сотрудничество, поскольку имеет несколько болезней глаз, которые не позволяют ему служить "в классическом понимании", и имел все военно-учетные документы в порядке.

В то же время, мол, после критики в адрес нардепа Марьяны Безуглой, ГУР якобы прекратило сотрудничество с Буткевичем, уволив "задним числом". После этого журналисту вернули статус военнообязанного в "Резерв +", объявили в розыск и собираются отправить в учебный центр "Десна".

10 июля Главное управление разведки в комментарии hromadske заявило, что "Богдан Буткевич не был и не является сотрудником ГУР".

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В командовании Сухопутных войск "Украинской правде" уточнили следующее. До апреля 2025 года Буткевич имел бронь, которая была снята системой автоматически в связи с изменением законодательства. Он пришел сам в ТЦК, поскольку имел заключение ВВК "ограниченно годен", для уточнения личных данных. Новой ВВК журналиста признали годным для воинских частей обеспечения.

"Был отправлен на сборный пункт и выбыл в учебный центр для прохождения БЗВП для ограниченно годных", - добавил спикер КСВ Виталий Саранцев.

Сам журналист в соцсетях ситуацию пока никак не комментировал.

мобилизацияСМИ
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