Ексзаступнику Кличка оголосили підозру за сприяння ухилянту

Колишньому секретарю Київради ексзаступнику міського голови Володимиру Бондаренку повідомили про підозру в службовій недбалості й сприянні ухилянню від військової служби.

Джерело: Київська міська прокуратура, ДБР, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: Вказано, що під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що посадовець у 2022-2023 роках, всупереч ст. 119 К3пП, безпідставно нараховував та виплатив співробітнику апарату Київської міської ради заробітну плату, тим самим заподіявши шкоду державі в особі Київради на суму майже 700 тисяч грн.

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Працівник апарату, якому було виплачено кошти, вступивши до лав Збройних сил України отримував відповідне грошове забезпечення, як військовослужбовець. Водночас, він продовжував з липня 2022 року по березень 2023 року безпідставно отримувати заробітну плату.

Крім цього, підозрюваний посадовець направив лист до Київської міської військово-цивільної адміністрації із клопотанням відрядити мобілізованого працівника для роботи у Київській міській раді.

Таким чином, мобілізований працівник фактично ухилився від проходження військової служби, до військової частини не прибув, жодних завдань з оборони України не виконував.

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Обвинувальний акт стосовно нього наразі перебуває на розгляді в суді.

Нагадаємо: За даними розслідування Bihus.info, ексекретар Київської міської ради Володимир Бондаренко та голова земельної комісії Михайло Терентьєв узгоджували порядок денний зі "смотрящим" за Києвом Денисом Комарницьким.

Бондаренко пішов з посади у квітні 2025 року.