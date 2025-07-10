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Экс-заместителю Кличко объявили подозрение за содействие уклонисту

Валентина РоманенкоЧетверг, 10 июля 2025, 12:23
Экс-заместителю Кличко объявили подозрение за содействие уклонисту
Владимир Бондаренко. фото из Facebook

Бывшему секретарю Киевсовета экс-заместителю городского головы Владимиру Бондаренко сообщили о подозрении в служебной халатности и содействии уклонению от военной службы.

Источник: Киевская городская прокуратура, ГБР, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: Указано, что во время досудебного расследования правоохранители установили, что чиновник в 2022-2023 годах, вопреки ст. 119 К3пП, безосновательно начислял и выплатил сотруднику аппарата Киевского городского совета заработную плату, тем самым причинив ущерб государству в лице Киевсовета на сумму почти 700 тысяч грн.

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Работник аппарата, которому были выплачены средства, вступив в ряды Вооруженных сил Украины получал соответствующее денежное обеспечение, как военнослужащий. В то же время, он продолжал с июля 2022 года по март 2023 года безосновательно получать заработную плату.

Кроме этого, подозреваемый чиновник направил письмо в Киевскую городскую военно-гражданскую администрацию с ходатайством откомандировать мобилизованного работника для работы в Киевском городском совете.

Таким образом, мобилизованный работник фактически уклонился от прохождения военной службы, в воинскую часть не прибыл, никаких задач по обороне Украины не выполнял.

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Обвинительный акт в отношении него сейчас находится на рассмотрении в суде, добавляет прокуратура.

Напомним: По данным расследования Bihus.info, экс-секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко и председатель земельной комиссии Михаил Терентьев согласовывали повестку дня со "смотрящим" за Киевом Денисом Комарницким.

Бондаренко ушел с должности в апреле 2025 года.

уклонистыКиевГБР
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