Экс-заместителю Кличко объявили подозрение за содействие уклонисту
Бывшему секретарю Киевсовета экс-заместителю городского головы Владимиру Бондаренко сообщили о подозрении в служебной халатности и содействии уклонению от военной службы.
Источник: Киевская городская прокуратура, ГБР, собеседник УП в правоохранительных органах
Детали: Указано, что во время досудебного расследования правоохранители установили, что чиновник в 2022-2023 годах, вопреки ст. 119 К3пП, безосновательно начислял и выплатил сотруднику аппарата Киевского городского совета заработную плату, тем самым причинив ущерб государству в лице Киевсовета на сумму почти 700 тысяч грн.
Работник аппарата, которому были выплачены средства, вступив в ряды Вооруженных сил Украины получал соответствующее денежное обеспечение, как военнослужащий. В то же время, он продолжал с июля 2022 года по март 2023 года безосновательно получать заработную плату.
Кроме этого, подозреваемый чиновник направил письмо в Киевскую городскую военно-гражданскую администрацию с ходатайством откомандировать мобилизованного работника для работы в Киевском городском совете.
Таким образом, мобилизованный работник фактически уклонился от прохождения военной службы, в воинскую часть не прибыл, никаких задач по обороне Украины не выполнял.
Обвинительный акт в отношении него сейчас находится на рассмотрении в суде, добавляет прокуратура.
Напомним: По данным расследования Bihus.info, экс-секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко и председатель земельной комиссии Михаил Терентьев согласовывали повестку дня со "смотрящим" за Киевом Денисом Комарницким.
Бондаренко ушел с должности в апреле 2025 года.