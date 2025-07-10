Поліція: В Одесі жінка з 13-річною донькою на замовлення росіян спалили військову автівку

В Одесі жінка з 13-річною дочкою у співпраці з російськими спецслужбами підпалили релейну шафу Укрзалізниці, а також евакуаційний військовий автомобіль.

Джерело: повідомлення Національної поліції

Дослівно: "13-річна жителька Одеси була завербована через один із месенджерів. Вона повинна була погоджувати об’єкти із замовником, а після їх знищення надсилати відеозвіти. Правоохоронці встановили, що на початку липня неповнолітня облила легкозаймистою рідиною і підпалила релейну шафу.

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За кілька днів дівчина отримала нове завдання — підпалити автомобіль Volkswagen військовослужбовиці, що використовувався на фронті для перевезення поранених. Вона запропонувала співпрацю 58-річній матері.

Замість того, щоб відмовити доньку, жінка погодилася на злочин. Уночі родичі в аналогічний спосіб підпалили в обласному центрі обраний транспортний засіб".

Деталі: Матері повідомили про підозру у замаху на диверсію в умовах воєнного стану. За скоєне їй загрожує до восьми років позбавлення волі. 13-річну дівчину передали в органи опіки. До неї можуть бути застосовані примусові заходи виховного характеру.