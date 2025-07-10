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Полиция: В Одессе женщина с 13-летней дочерью по заказу россиян сожгли военную машину

Александр ШумилинЧетверг, 10 июля 2025, 13:07
Полиция: В Одессе женщина с 13-летней дочерью по заказу россиян сожгли военную машину
Фото Нацполиции

В Одессе женщина с 13-летней дочерью в сотрудничестве с российскими спецслужбами подожгли релейный шкаф Укрзализныци, а также эвакуационный военный автомобиль.

Источник: сообщение Национальной полиции

Дословно: "13-летняя жительница Одессы была завербована через один из мессенджеров. Она должна была согласовывать объекты с заказчиком, а после их уничтожения отправлять видеоотчеты. Правоохранители установили, что в начале июля несовершеннолетняя облила легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла релейный шкаф.

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Через несколько дней девушка получила новое задание — поджечь автомобиль Volkswagen военнослужащей, который использовался на фронте для перевозки раненых. Она предложила сотрудничество 58-летней матери.

Вместо того, чтобы отказать дочери, женщина согласилась на преступление. Ночью родственники аналогичным образом подожгли в областном центре выбранное транспортное средство".

 
 

Детали: Матери сообщили о подозрении в покушении на диверсию в условиях военного положения. За содеянное ей грозит до восьми лет лишения свободы. 13-летнюю девушку передали в органы опеки. К ней могут быть применены принудительные меры воспитательного характера.

полицияОдесса
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