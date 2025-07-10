Єврокомісарка Кос очікує, що до кінця року Україна відкриє всі переговорні кластери

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос під час виступу на Конференції з питань відновлення України вважає, що, попри угорське вето, практичні переговори про вступ України до ЄС за всіма кластерами почнуться до кінця року.

Джерело: кореспондент "Європейської правди" з Рима

Деталі: Кос нагадала про те, що підготовчі процеси до переговорів відбуваються з історично високою швидкістю: "Скринінг пройшов швидше, ніж будь-коли".

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Представниця ЄК повторила офіційну позицію Комісії про те, що "перший кластер готовий до відкриття" і висловила сподівання що це станеться "скоро" для України і Молдови. Вона не стала згадувати, що перепоною для його відкриття була і лишається позиція Угорщини, яка блокує будь-які рішення щодо України.

Марта Кос натомість поділилася спогадами про свій перший проїзд в Україну 1 грудня 2024 року і визнала, що тоді мала скептичніше ставлення до України. Вона розповіла про переговори з українським президентом Володимиром Зеленським.

"Тоді президент Зеленський сказав: ми маємо відкрити усі кластери до кінця 2025 року. Перша моя думка була сказати – "пане президенте, це неможливо". Я не відповіла так лише тому, що маю бути дипломатичною на цій посаді", – розповіла вона.

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"Але сьогодні я би відповіла: так, пане президенте, ми відкриємо всі кластери цього року, і потім ми їх закриємо", – заявила Марта Кос. Вона не стала уточнювати, як вона планує подолати або зняти угорське вето.

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