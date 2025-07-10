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Еврокомиссар Кос ожидает, что до конца года Украина откроет все переговорные кластеры

Сергей Сидоренко, Анастасия ПроцЧетверг, 10 июля 2025, 18:20

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос во время выступления на Конференции по вопросам восстановления Украины считает, что, несмотря на венгерское вето, практические переговоры о вступлении Украины в ЕС по всем кластерам начнутся до конца года.

Источник: корреспондент "Европейской правды" из Рима

Детали: Кос напомнила о том, что подготовительные процессы к переговорам происходят с исторически высокой скоростью: "Скрининг прошел быстрее, чем когда-либо".

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Представительница ЕК повторила официальную позицию Комиссии о том, что "первый кластер готов к открытию" и выразила надежду что это произойдет "скоро" для Украины и Молдовы. Она не стала упоминать, что преградой для его открытия была и остается позиция Венгрии, которая блокирует любые решения по Украине.

Марта Кос взамен поделилась воспоминаниями о своем первом проезде в Украину 1 декабря 2024 года и признала, что тогда имела более скептическое отношение к Украине. Она рассказала о переговорах с украинским президентом Владимиром Зеленским.

"Тогда президент Зеленский сказал: мы должны открыть все кластеры до конца 2025 года. Первая моя мысль была сказать – "господин президент, это невозможно". Я не ответила так только потому, что должна быть дипломатичной на этой должности", – рассказала она.

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"Но сегодня я бы ответила: да, господин президент, мы откроем все кластеры в этом году, и потом мы их закроем", – заявила Марта Кос. Она не стала уточнять, как она планирует преодолеть или снять венгерское вето.

Напомним:

ЕврокомиссияВенгрияУкраина
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