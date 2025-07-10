Еврокомиссар Кос ожидает, что до конца года Украина откроет все переговорные кластеры

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос во время выступления на Конференции по вопросам восстановления Украины считает, что, несмотря на венгерское вето, практические переговоры о вступлении Украины в ЕС по всем кластерам начнутся до конца года.

Источник: корреспондент "Европейской правды" из Рима

Детали: Кос напомнила о том, что подготовительные процессы к переговорам происходят с исторически высокой скоростью: "Скрининг прошел быстрее, чем когда-либо".

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Представительница ЕК повторила официальную позицию Комиссии о том, что "первый кластер готов к открытию" и выразила надежду что это произойдет "скоро" для Украины и Молдовы. Она не стала упоминать, что преградой для его открытия была и остается позиция Венгрии, которая блокирует любые решения по Украине.

Марта Кос взамен поделилась воспоминаниями о своем первом проезде в Украину 1 декабря 2024 года и признала, что тогда имела более скептическое отношение к Украине. Она рассказала о переговорах с украинским президентом Владимиром Зеленским.

"Тогда президент Зеленский сказал: мы должны открыть все кластеры до конца 2025 года. Первая моя мысль была сказать – "господин президент, это невозможно". Я не ответила так только потому, что должна быть дипломатичной на этой должности", – рассказала она.

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"Но сегодня я бы ответила: да, господин президент, мы откроем все кластеры в этом году, и потом мы их закроем", – заявила Марта Кос. Она не стала уточнять, как она планирует преодолеть или снять венгерское вето.

Напомним: