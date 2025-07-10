Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Литва підтвердила порушення свого повітряного простору російським дроном "Гербера"

Ірина Кутєлєва, Анастасія ПроцЧетвер, 10 липня 2025, 19:30
Литва підтвердила порушення свого повітряного простору російським дроном Гербера
Ілюстративне фото: Getty Images

Міністерка оборони Литви Довіле Шакалієне заявила, що повітряний простір країни з боку Білорусі порушив російський безпілотник "Гербера".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на LRT

Деталі: Дрон типу "Гербера" є спрощеною та дешевшою версією іранського ударного дрона Shahed-136, відомого в Росії під назвою "Герань-2". Такі безпілотники РФ використовує для атак на Україну.

Реклама:

"Ми можемо підтвердити, що це "Гербера". Такий дрон може використовуватися для різних цілей, ми з'ясовуємо, для чого він був запущений. На цей час у нас немає даних, що він був запущений на нашу територію навмисно", – сказала литовська міністерка.

Водночас представник литовської армії раніше заявляв, що не може підтвердити, чи міг цей об'єкт бути російським дроном "Гербера".

"Наразі збираються докази, проводяться сканування, працюють різні машини, техніка та військові, а також сапери. І наразі збираються докази, щоб визначити точну модель. Наразі я не хотів би це підтверджувати, оскільки не хочу випереджати події", – говорив він.

РЕКЛАМА:

За його словами, розслідування, яке зараз проводиться, не повинно затягнутися.

Майор також зазначає, що об'єкт, який прилетів до Литви, впав самостійно і пробув у повітряному просторі країни приблизно три хвилини.

Нагадаємо:

  • Як повідомляли раніше, спочатку дрон сплутали із "Шахедом". Тому було вирішено евакуювати прем’єр-міністра країни Гінтаутаса Палуцкаса і спікера Сейму Литви Саулюса Скверняліса в безпечне місце.
  • Об'єкт, який у четвер о 11:30 перетнув повітряний простір Литви, як стверджували військові експерти, ймовірно, був саморобним літальним пристроєм і не становив загрози.
  • Він розбився на території Литви, приблизно за кілометр від кордону з Білоруссю.
  • Представник Служби охорони держкордону Гедрюс Мішутіс розповів, що об’єкт був зроблений із фанери та пінопласту.

Литвабезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Зеленський заявив, що розглядає Умєрова на посаду посла у США: Це вплине на зміни в уряді
Тисячі ракет ППО: Британія і Україна укладуть історичну угоду
Україна отримала 1 млрд євро від ЄС за рахунок російських заморожених активів
Китай відреагував на затримання своїх громадян у Києві за підозрою в шпигунстві
Глава Єврокомісії оголосила про створення "флагманського" фонду відновлення України
відеоУ Києві застрелили полковника СБУ – джерело
Усі новини...
Литва
Литва і Фінляндія планують виробляти протипіхотні міни для себе і для України
Польща розпочала контроль на кордонах з Німеччиною та Литвою
Президенти Литви і Німеччини обговорили підтримку України та тиск на Росію
Останні новини
20:16
Зеленський: Росія хоче запускати по 1000 дронів на день, ми зможемо все збивати
20:01
На Рівненщині з повіки жінки витягли гельмінта: в області це 4-й випадок за рік
19:57
Зірковий словенський велогонщик Погачар виступить на Вуельті-2025
19:57
Зеленський розповів, хто готовий оплатити Patriot для України
19:56
"Трамп, як завжди, злякається": У США виник новий термін для митної політики
19:50
Зеленський заявив, що розглядає Умєрова на посаду посла у США: Це вплине на зміни в уряді
19:39
Нацбанк показав курс долара та євро на п'ятницю 11 липня
19:38
Зеленський розповів, що Україна хоче купити додаткову зброю і ППО
19:30
Литва підтвердила порушення свого повітряного простору російським дроном "Гербера"
19:22
"Потрібне значне підсилення": Сирський визнав нестачу бойових медиків на стабілізаційних пунктах
Усі новини...
Реклама:
Реклама: