Литва підтвердила порушення свого повітряного простору російським дроном "Гербера"

Міністерка оборони Литви Довіле Шакалієне заявила, що повітряний простір країни з боку Білорусі порушив російський безпілотник "Гербера".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на LRT

Деталі: Дрон типу "Гербера" є спрощеною та дешевшою версією іранського ударного дрона Shahed-136, відомого в Росії під назвою "Герань-2". Такі безпілотники РФ використовує для атак на Україну.

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"Ми можемо підтвердити, що це "Гербера". Такий дрон може використовуватися для різних цілей, ми з'ясовуємо, для чого він був запущений. На цей час у нас немає даних, що він був запущений на нашу територію навмисно", – сказала литовська міністерка.

Водночас представник литовської армії раніше заявляв, що не може підтвердити, чи міг цей об'єкт бути російським дроном "Гербера".

"Наразі збираються докази, проводяться сканування, працюють різні машини, техніка та військові, а також сапери. І наразі збираються докази, щоб визначити точну модель. Наразі я не хотів би це підтверджувати, оскільки не хочу випереджати події", – говорив він.

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За його словами, розслідування, яке зараз проводиться, не повинно затягнутися.

Майор також зазначає, що об'єкт, який прилетів до Литви, впав самостійно і пробув у повітряному просторі країни приблизно три хвилини.

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