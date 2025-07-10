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Литва подтвердила нарушение своего воздушного пространства российским дроном "Гербера"

Ирина Кутелева, Анастасия ПроцЧетверг, 10 июля 2025, 19:30
Литва подтвердила нарушение своего воздушного пространства российским дроном Гербера
Иллюстративное фото: Getty Images

Министр обороны Литвы Довиле Шакалиене заявила, что воздушное пространство страны со стороны Беларуси нарушил российский беспилотник "Гербера".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на LRT

Детали: Дрон типа "Гербера" является упрощенной и более дешевой версией иранского ударного дрона Shahed-136, известного в России под названием "Герань-2". Такие беспилотники РФ использует для атак на Украину.

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"Мы можем подтвердить, что это "Гербера". Такой дрон может использоваться для различных целей, мы выясняем, для чего он был запущен. На данный момент у нас нет данных, что он был запущен на нашу территорию намеренно", – сказала литовский министр.

В то же время представитель литовской армии ранее заявлял, что не может подтвердить, мог ли этот объект быть российским дроном "Гербера".

"Сейчас собираются доказательства, проводятся сканирование, работают различные машины, техника и военные, а также саперы. И сейчас собираются доказательства, чтобы определить точную модель. Пока я не хотел бы это подтверждать, поскольку не хочу опережать события", – сказал он.

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По его словам, расследование, которое сейчас проводится, не должно затянуться.

Майор также отмечает, что объект, который прилетел в Литву, упал самостоятельно и пробыл в воздушном пространстве страны примерно три минуты.

Напомним:

  • Как сообщалось ранее, сначала дрон перепутали с "Шахедом". Поэтому было решено эвакуировать премьер-министра страны Гинтаутаса Палуцкаса и спикера Сейма Литвы Саулюса Сквернялиса в безопасное место.
  • Объект, который в четверг в 11:30 пересек воздушное пространство Литвы, вероятно, был самодельным летательным аппаратом и не представлял угрозы, сообщили позже военные страны.
  • Он разбился на территории Литвы, примерно в километре от границы с Беларусью.
  • Представитель Службы охраны госграницы Гедрюс Мишутис рассказал, что объект был сделан из фанеры и пенопласта.

Литвабеспилотники
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