Литва подтвердила нарушение своего воздушного пространства российским дроном "Гербера"

Министр обороны Литвы Довиле Шакалиене заявила, что воздушное пространство страны со стороны Беларуси нарушил российский беспилотник "Гербера".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на LRT

Детали: Дрон типа "Гербера" является упрощенной и более дешевой версией иранского ударного дрона Shahed-136, известного в России под названием "Герань-2". Такие беспилотники РФ использует для атак на Украину.

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"Мы можем подтвердить, что это "Гербера". Такой дрон может использоваться для различных целей, мы выясняем, для чего он был запущен. На данный момент у нас нет данных, что он был запущен на нашу территорию намеренно", – сказала литовский министр.

В то же время представитель литовской армии ранее заявлял, что не может подтвердить, мог ли этот объект быть российским дроном "Гербера".

"Сейчас собираются доказательства, проводятся сканирование, работают различные машины, техника и военные, а также саперы. И сейчас собираются доказательства, чтобы определить точную модель. Пока я не хотел бы это подтверждать, поскольку не хочу опережать события", – сказал он.

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По его словам, расследование, которое сейчас проводится, не должно затянуться.

Майор также отмечает, что объект, который прилетел в Литву, упал самостоятельно и пробыл в воздушном пространстве страны примерно три минуты.

Напомним: