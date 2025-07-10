Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В НАБУ передали матеріали по справі щодо розслідування "УП", у якому фігурує Стефанішина – нардеп

Станіслав ПогоріловЧетвер, 10 липня 2025, 21:42
facebook
Ольга Стефанішина, фото: facebook

Народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко повідомив, що за результатами розслідування "Української правди" матеріали по справі стосовно можливих зловживань посадовими особами АРМА, де фігурує віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністерка юстиції України Ольга Стефанішина, скеровано до Національного антикорупційного бюро України.

Джерело: Гончаренко у Telegram

Деталі: Гончаренко оприлюднив відповідь Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) на свій запит.

Реклама:

Дослівно НАЗК: "Разом з тим, ураховуючи інформацію, висвітлену в розслідуванні, оприлюдненому інтернет-виданням "Українська правда" 04.06.2025, про можливі факти зловчивань посадовими особами АРМА під час передачі в управління Будинку профспілок, відповідну інформацію Національне агентство Національне агентство скерувало до Національного антикорупційного бюро України".

Деталі: Також в НАЗК дали пояснення щодо конфлікту інтересів у Стефанішиної, вказавши, що згідно з визначеннями, наведеними у ст.1 закону "Про запобігання корупції", ключовими ознаками конфлікту інтересів є наявність у особи службових (представницьких) повноважень та приватного інтересу, залежно від співвідношення яких виникає потенційний або реальний конфлікт інтересів.

"Наявність цих ознаку у сукупності є обов′язковою, а відсутність принаймні однієї з них унеможливлює встановлення наявності в особи конфлікту інтересів", - вказали у НАЗК.

РЕКЛАМА:
 
 
 

Знати більше: "дАРМА". Як арештовані активи переходять під контроль людей, пов'язаних з міністеркою Стефанішиною

Нагадаємо:

  • 4 червня у розслідуванні "Української правди" йшлося про те, що АРМА визначило компанію для управління Будинку профспілок у Києві, яка може бути пов'язана з родиною Стефанішиної, зокрема, колишнім чоловіком. За даними розслідування, це вже четвертий коштовний актив, який отримала одна й та сама компанія.
  • Сама Стефанішина заявила, що не пов'язана з діяльністю колишнього чоловіка. "Вічна проблема з цими колишніми) Я думала, що вже звикла до того, що моє ім’я можуть використовувати в різних обставинах, але "ніт". Після прочитання статті мене здивувала маніакальна спроба вплести мене, ну хоч якось, у справи колишнього чоловіка, з яким мої контакти відбуваються лише стосовно наших двох дітей. Про це я чітко і зазначила у детальній відповіді на запит журналістів", - написала вона.

НАБУАРМАкорупція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Зеленський: Росія хоче запускати по 1000 дронів на день, ми зможемо все збивати
Зеленський заявив, що розглядає Умєрова на посаду посла у США: Це вплине на зміни в уряді
Тисячі ракет ППО: Британія і Україна укладуть історичну угоду
Україна отримала 1 млрд євро від ЄС за рахунок російських заморожених активів
Китай відреагував на затримання своїх громадян у Києві за підозрою в шпигунстві
Глава Єврокомісії оголосила про створення "флагманського" фонду відновлення України
Усі новини...
НАБУ
"Непокараний Зло". Весілля року українців в Італії 
НАБУ провело обшуки у Резнікова – УП
ВАКС не став відсторонювати Чернишова від посади віцепрем’єра
Останні новини
23:07
Україна отримає "енергетичний павербанк" на 600 тисяч домівок
22:59
Трамп назвав "зелену" енергетику дорогою, але Техас спростував його "енергоміф"
22:52
Reuters: Єврокомісія може запропонувати "плаваючу" ціну на російську нафту
22:38
В Україні реконструюють Татарбунарську та Кілійську зрошувальні системи: який бюджет
22:27
Співи птахів після "Шахедів", милий боривітер і горобці, які нікуди не зникли: як це – бути бьордвотчеркою
22:19
фотоПід час атаки РФ було пошкоджене посольство Ватикану в Києві
22:15
Український венчурний фонд направить €50 мільйонів на підтримку стартапів
21:50
фотоУ Запоріжжі чоловік із ножем напав на лікаря – поліція затримала нападника
21:42
фотоВ НАБУ передали матеріали по справі щодо розслідування "УП", у якому фігурує Стефанішина – нардеп
21:35
У мережі показали трейлер до другого сезону "Венздей"
Усі новини...
Реклама:
Реклама: