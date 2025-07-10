В НАБУ передали матеріали по справі щодо розслідування "УП", у якому фігурує Стефанішина – нардеп

Народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко повідомив, що за результатами розслідування "Української правди" матеріали по справі стосовно можливих зловживань посадовими особами АРМА, де фігурує віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністерка юстиції України Ольга Стефанішина, скеровано до Національного антикорупційного бюро України.

Джерело: Гончаренко у Telegram

Деталі: Гончаренко оприлюднив відповідь Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) на свій запит.

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Дослівно НАЗК: "Разом з тим, ураховуючи інформацію, висвітлену в розслідуванні, оприлюдненому інтернет-виданням "Українська правда" 04.06.2025, про можливі факти зловчивань посадовими особами АРМА під час передачі в управління Будинку профспілок, відповідну інформацію Національне агентство Національне агентство скерувало до Національного антикорупційного бюро України".

Деталі: Також в НАЗК дали пояснення щодо конфлікту інтересів у Стефанішиної, вказавши, що згідно з визначеннями, наведеними у ст.1 закону "Про запобігання корупції", ключовими ознаками конфлікту інтересів є наявність у особи службових (представницьких) повноважень та приватного інтересу, залежно від співвідношення яких виникає потенційний або реальний конфлікт інтересів.

"Наявність цих ознаку у сукупності є обов′язковою, а відсутність принаймні однієї з них унеможливлює встановлення наявності в особи конфлікту інтересів", - вказали у НАЗК.

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