В НАБУ передали матеріали по справі щодо розслідування "УП", у якому фігурує Стефанішина – нардеп
Народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко повідомив, що за результатами розслідування "Української правди" матеріали по справі стосовно можливих зловживань посадовими особами АРМА, де фігурує віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністерка юстиції України Ольга Стефанішина, скеровано до Національного антикорупційного бюро України.
Джерело: Гончаренко у Telegram
Деталі: Гончаренко оприлюднив відповідь Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) на свій запит.
Дослівно НАЗК: "Разом з тим, ураховуючи інформацію, висвітлену в розслідуванні, оприлюдненому інтернет-виданням "Українська правда" 04.06.2025, про можливі факти зловчивань посадовими особами АРМА під час передачі в управління Будинку профспілок, відповідну інформацію Національне агентство Національне агентство скерувало до Національного антикорупційного бюро України".
Деталі: Також в НАЗК дали пояснення щодо конфлікту інтересів у Стефанішиної, вказавши, що згідно з визначеннями, наведеними у ст.1 закону "Про запобігання корупції", ключовими ознаками конфлікту інтересів є наявність у особи службових (представницьких) повноважень та приватного інтересу, залежно від співвідношення яких виникає потенційний або реальний конфлікт інтересів.
"Наявність цих ознаку у сукупності є обов′язковою, а відсутність принаймні однієї з них унеможливлює встановлення наявності в особи конфлікту інтересів", - вказали у НАЗК.
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Нагадаємо:
- 4 червня у розслідуванні "Української правди" йшлося про те, що АРМА визначило компанію для управління Будинку профспілок у Києві, яка може бути пов'язана з родиною Стефанішиної, зокрема, колишнім чоловіком. За даними розслідування, це вже четвертий коштовний актив, який отримала одна й та сама компанія.
- Сама Стефанішина заявила, що не пов'язана з діяльністю колишнього чоловіка. "Вічна проблема з цими колишніми) Я думала, що вже звикла до того, що моє ім’я можуть використовувати в різних обставинах, але "ніт". Після прочитання статті мене здивувала маніакальна спроба вплести мене, ну хоч якось, у справи колишнього чоловіка, з яким мої контакти відбуваються лише стосовно наших двох дітей. Про це я чітко і зазначила у детальній відповіді на запит журналістів", - написала вона.