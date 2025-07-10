В НАБУ передали материалы по делу о расследовании "УП", в котором фигурирует Стефанишина – нардеп
Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сообщил, что по результатам расследования "Украинской правды" материалы по делу о возможных злоупотреблениях должностными лицами АРМА, где фигурирует вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министр юстиции Украины Ольга Стефанишина, направлено в Национальное антикоррупционное бюро Украины.
Источник: Гончаренко в Telegram
Детали: Гончаренко обнародовал ответ Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) на свой запрос.
Дословно НАПК: "Вместе с тем, учитывая информацию, освещенную в расследовании, обнародованном интернет-изданием "Украинская правда" 04.06.2025, о возможных фактах злоупотреблений должностными лицами АРМА при передаче в управление Дома профсоюзов, соответствующую информацию Национальное агентство Национальное агентство направило в Национальное антикоррупционное бюро Украины".
Детали: Также в НАПК дали объяснения относительно конфликта интересов у Стефанишиной, указав, что согласно определениям, приведенным в ст.1 закона "О предотвращении коррупции", ключевыми признаками конфликта интересов является наличие у лица служебных (представительских) полномочий и частного интереса, в зависимости от соотношения которых возникает потенциальный или реальный конфликт интересов.
"Наличие этих признаков в совокупности является обязательным, а отсутствие хотя бы одного из них делает невозможным установление наличия у лица конфликта интересов", - указали в НАПК.
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Напомним:
- 4 июня в расследовании "Украинской правды" говорилось о том, что АРМА определило компанию для управления Дома профсоюзов в Киеве, которая может быть связана с семьей Стефанишиной, в частности, бывшим мужем. По данным расследования, это уже четвертый ценный актив, который получила одна и та же компания.
- Сама Стефанишина заявила, что не связана с деятельностью бывшего мужа. "Вечная проблема с этими бывшими) Я думала, что уже привыкла к тому, что мое имя могут использовать в разных обстоятельствах, но "нет". После прочтения статьи меня удивила маниакальная попытка вплести меня, ну хоть как-то, в дела бывшего мужа, с которым мои контакты происходят только по отношению к нашим двум детям. Об этом я четко и отметила в подробном ответе на запрос журналистов", - написала она.