В НАБУ передали материалы по делу о расследовании "УП", в котором фигурирует Стефанишина – нардеп

Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сообщил, что по результатам расследования "Украинской правды" материалы по делу о возможных злоупотреблениях должностными лицами АРМА, где фигурирует вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министр юстиции Украины Ольга Стефанишина, направлено в Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Источник: Гончаренко в Telegram

Детали: Гончаренко обнародовал ответ Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) на свой запрос.

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Дословно НАПК: "Вместе с тем, учитывая информацию, освещенную в расследовании, обнародованном интернет-изданием "Украинская правда" 04.06.2025, о возможных фактах злоупотреблений должностными лицами АРМА при передаче в управление Дома профсоюзов, соответствующую информацию Национальное агентство Национальное агентство направило в Национальное антикоррупционное бюро Украины".

Детали: Также в НАПК дали объяснения относительно конфликта интересов у Стефанишиной, указав, что согласно определениям, приведенным в ст.1 закона "О предотвращении коррупции", ключевыми признаками конфликта интересов является наличие у лица служебных (представительских) полномочий и частного интереса, в зависимости от соотношения которых возникает потенциальный или реальный конфликт интересов.

"Наличие этих признаков в совокупности является обязательным, а отсутствие хотя бы одного из них делает невозможным установление наличия у лица конфликта интересов", - указали в НАПК.

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