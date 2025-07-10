35-річний чоловік увірвався до кабінету лікаря в одному з медзакладів Дніпровського району Запоріжжя та погрожував йому розправою. Підозрюваного затримали, втім, на думку його батьків, це сталося через тривале зволікання та несправедливе рішення щодо встановлення їхньому сину – ветерану війни – групи інвалідності.

Джерело: поліція Запорізької області, "Суспільне"

Деталі: Повідомляється, що інцидент стався 10 липня в одній із лікарень Дніпровського району Запоріжжя. Близько 15:40 до районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що пацієнт зачинився в кабінеті лікаря й погрожує йому розправою.

Реклама:

На місце події виїхали слідчо-оперативна група, керівництво територіального підрозділу та працівники поліції охорони.

Дослівно поліція: "Правоохоронці встановили, що чоловік із ножем заскочив у кабінет лікаря, поводився агресивно, трощив меблі та намагався спричинити йому тілесні ушкодження".

фото: Національна поліція України

Деталі: 35-річного зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

РЕКЛАМА:

Наразі вирішується питання щодо правової кваліфікації злочину та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Тривають слідчі дії.

За словами батьків нападника, він – десантник, доброволець, який з 2022 року воював під Авдіївкою. Внаслідок поранень отримав численні осколкові ураження, має серйозні проблеми із зором та хребтом, проходив тривале лікування у госпіталях.

У коментарі "Суспільному" мати розповіла, що під час проходження військово-лікарської комісії, яка тривала близько 4–5 місяців, родина утримувала сина лише на пенсії батьків. У підсумку чоловікові запропонували третю групу інвалідності, але цивільну – попри бойові поранення та наявність нагород.

Пряма мова матері: "В мене пенсія 3 тисячі. І коли йому зателефонували, сказав, ми даємо третю групу пожиттєво, але цивільну. В нього нагороди, нехай би третя, але військова... А зараз він ніхто сліпий, хворий, на три тисячі. Ну і от... поки ми сюди добігли, він вже розгромив кабінет. Просто зайшов, каже: "я просто хочу подивитися вам в очі, що ви мені скажете. Як ви з бойовим пораненим військовим, за що ви так?".

Деталі: Родина вважає, що така несправедливість і відчуття безвиході стали причиною зриву.