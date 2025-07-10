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В Запорожье мужчина с ножом напал на врача – полиция задержала нападавшего

Анастасия ПроцЧетверг, 10 июля 2025, 21:50
В Запорожье мужчина с ножом напал на врача – полиция задержала нападавшего
фото: Национальная полиция Украины

35-летний мужчина ворвался в кабинет врача в одном из медучреждений Днепровского района Запорожья и угрожал ему расправой. Подозреваемого задержали, впрочем, по мнению его родителей, это произошло из-за длительного промедления и несправедливого решения по установлению их сыну – ветерану войны – группы инвалидности.

Источник: полиция Запорожской области, "Суспільне"

Детали: Сообщается, что инцидент произошел 10 июля в одной из больниц Днепровского района Запорожья. Около 15:40 в районное управление полиции поступило сообщение о том, что пациент закрылся в кабинете врача и угрожает ему расправой.

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На место происшествия выехали следственно-оперативная группа, руководство территориального подразделения и сотрудники полиции охраны.

Дословно полиция: "Правоохранители установили, что мужчина с ножом заскочил в кабинет врача, вел себя агрессивно, крушил мебель и пытался причинить ему телесные повреждения".

 
фото: Национальная полиция Украины

Детали: 35-летнего злоумышленника задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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Сейчас решается вопрос о правовой квалификации преступления и внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований. Продолжаются следственные действия.

По словам родителей нападавшего, он – десантник, доброволец, который с 2022 года воевал под Авдеевкой. В результате ранений получил многочисленные осколочные поражения, имеет серьезные проблемы со зрением и позвоночником, проходил длительное лечение в госпиталях.

В комментарии "Суспільному" мать рассказала, что во время прохождения военно-врачебной комиссии, которая длилась около 4-5 месяцев, семья содержала сына только на пенсии родителей. В итоге мужчине предложили третью группу инвалидности, но гражданскую – несмотря на боевые ранения и наличие наград.

Прямая речь матери: "У меня пенсия 3 тысячи. И когда ему позвонили, сказал, мы даем третью группу пожизненно, но гражданскую. У него награды, пусть бы третья, но военная... А сейчас он никто слепой, больной, на три тысячи. Ну и вот... пока мы сюда добежали, он уже разгромил кабинет. Просто зашел и сказал: "Я просто хочу посмотреть вам в глаза, что вы мне скажете. Как вы с боевым раненым военным, за что вы так?".

Детали: Семья считает, что такая несправедливость и чувство безысходности стали причиной срыва.

Запорожье
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