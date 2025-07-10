Reuters: Єврокомісія може запропонувати "плаваючу" ціну на російську нафту

Європейська комісія розглядає ідею змінити підхід до "стелі цін" на російську нафту, запровадивши плаваючу межу, повідомляє Reuters із посиланням на чотирьох дипломатів ЄС. Цей крок розглядають як спосіб розблокувати погодження 18-го пакета санкцій.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: За даними Reuters, Єврокомісія розробляє механізм, який дозволить коригувати обмеження на російську нафту відповідно до змін глобальних цін на нафту.

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Одне з джерел агентства уточнило, що механізм все ще розробляється і передбачає більш автоматизований процес перегляду обмеження цін з метою його коригування відповідно до світових цін на нафту.

Наразі незрозуміло, яким буде обмеження, але, за словами одного з джерел Reuters, початкова ціна буде трохи вищою за 45 доларів.

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