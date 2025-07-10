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Reuters: Єврокомісія може запропонувати "плаваючу" ціну на російську нафту

Олег Павлюк, Анастасія ПроцЧетвер, 10 липня 2025, 22:52
Reuters: Єврокомісія може запропонувати плаваючу ціну на російську нафту
Ілюстративне фото: Getty Images

Європейська комісія розглядає ідею змінити підхід до "стелі цін" на російську нафту, запровадивши плаваючу межу, повідомляє Reuters із посиланням на чотирьох дипломатів ЄС. Цей крок розглядають як спосіб розблокувати погодження 18-го пакета санкцій.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters 

Деталі: За даними Reuters, Єврокомісія розробляє механізм, який дозволить коригувати обмеження на російську нафту відповідно до змін глобальних цін на нафту.

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Одне з джерел агентства уточнило, що механізм все ще розробляється і передбачає більш автоматизований процес перегляду обмеження цін з метою його коригування відповідно до світових цін на нафту.

Наразі незрозуміло, яким буде обмеження, але, за словами одного з джерел Reuters, початкова ціна буде трохи вищою за 45 доларів.

Нагадаємо:

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  • Раніше Європейська комісія запропонувала знизити "стелю цін" на російську нафту із 60 до 45 доларів за барель у межах 18-го пакету санкцій ЄС проти Росії.
  • Але від плану довелось відмовитись, оскільки ЄС і Велика Британія не змогли заручитися підтримкою президента США Дональда Трампа.
  • Поки що невідомо, чи зможуть посли ЄС домовитися про перегляд механізму обмеження ціни на російську нафту,
  • Словаччина нині виступає проти 18-го пакета санкцій через побоювання щодо плану ЄС припинити імпорт російських енергоносіїв до 2027 року.

санкціїЄСнафта
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