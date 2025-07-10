Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Reuters: Еврокомиссия может предложить "плавающую" цену на российскую нефть

Олег Павлюк, Анастасия ПроцЧетверг, 10 июля 2025, 22:52
Reuters: Еврокомиссия может предложить плавающую цену на российскую нефть
Иллюстративное фото: Getty Images

Европейская комиссия рассматривает идею изменить подход к "потолку цен" на российскую нефть, введя плавающий предел, сообщает Reuters со ссылкой на четырех дипломатов ЕС. Этот шаг рассматривают как способ разблокировать согласование 18-го пакета санкций.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: По данным Reuters, Еврокомиссия разрабатывает механизм, который позволит корректировать ограничения на российскую нефть в соответствии с изменениями глобальных цен на нефть.

Реклама:

Один из источников агентства уточнил, что механизм все еще разрабатывается и предусматривает более автоматизированный процесс пересмотра ограничения цен с целью его корректировки в соответствии с мировыми ценами на нефть.

Пока неясно, каким будет ограничение, но, по словам одного из источников Reuters, начальная цена будет немного выше 45 долларов.

Напомним:

РЕКЛАМА:
  • Ранее Европейская комиссия предложила снизить "потолок цен" на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель в рамках 18-го пакета санкций ЕС против России.
  • Но от плана пришлось отказаться, поскольку ЕС и Великобритания не смогли заручиться поддержкой президента США Дональда Трампа.
  • Пока неизвестно, смогут ли послы ЕС договориться о пересмотре механизма ограничения цены на российскую нефть.
  • Словакия в настоящее время выступает против 18-го пакета санкций из-за опасений по поводу плана ЕС прекратить импорт российских энергоносителей до 2027 года.

санкцииЕСнефть
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Зеленский: Россия хочет запускать по 1000 дронов в день, мы сможем все сбивать
Зеленский заявил, что рассматривает Умерова на должность посла в США: Это повлияет на перестановки в правительстве
Тысячи ракет ПВО: Великобритания и Украина заключат историческое соглашение
Украина получила 1 млрд евро от ЕС за счет российских замороженных активов
Китай отреагировал на задержание своих граждан в Киеве по подозрению в шпионаже
Глава Еврокомиссии объявила о создании "флагманского" фонда восстановления Украины
Все новости...
санкции
Фицо: Словакия не поддержит 18-й пакет санкций против РФ без компенсаций за потерю газового транзита
В Сенате США надеются на одобрение проекта с санкциями против РФ в июле
Зеленский обсудил с Келлогом санкции против РФ, поставки оружия и усиление ПВО
Последние новости
23:07
Украина получит "энергетический павербанк" на 600 тысяч домов
22:59
Трамп назвал "зеленую" энергетику дорогой, но Техас опроверг его "энергомиф"
22:52
Reuters: Еврокомиссия может предложить "плавающую" цену на российскую нефть
22:38
В Украине реконструируют Татарбунарскую и Килийскую оросительные системы: какой бюджет
22:27
Пение птиц после "Шахедов", милый пустельга и воробьи, которые никуда не исчезли: как это – быть бёрдвотчеркой
22:19
фотоВо время атаки РФ было повреждено посольство Ватикана в Киеве
22:15
Украинский венчурный фонд направит €50 миллионов на поддержку стартапов
21:50
фотоВ Запорожье мужчина с ножом напал на врача – полиция задержала нападавшего
21:42
фотоВ НАБУ передали материалы по делу о расследовании "УП", в котором фигурирует Стефанишина – нардеп
21:35
В сети показали трейлер ко второму сезону "Венздей"
Все новости...
Реклама:
Реклама: