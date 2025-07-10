Reuters: Еврокомиссия может предложить "плавающую" цену на российскую нефть

Европейская комиссия рассматривает идею изменить подход к "потолку цен" на российскую нефть, введя плавающий предел, сообщает Reuters со ссылкой на четырех дипломатов ЕС. Этот шаг рассматривают как способ разблокировать согласование 18-го пакета санкций.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: По данным Reuters, Еврокомиссия разрабатывает механизм, который позволит корректировать ограничения на российскую нефть в соответствии с изменениями глобальных цен на нефть.

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Один из источников агентства уточнил, что механизм все еще разрабатывается и предусматривает более автоматизированный процесс пересмотра ограничения цен с целью его корректировки в соответствии с мировыми ценами на нефть.

Пока неясно, каким будет ограничение, но, по словам одного из источников Reuters, начальная цена будет немного выше 45 долларов.

Напомним:

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