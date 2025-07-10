Reuters: Еврокомиссия может предложить "плавающую" цену на российскую нефть
Европейская комиссия рассматривает идею изменить подход к "потолку цен" на российскую нефть, введя плавающий предел, сообщает Reuters со ссылкой на четырех дипломатов ЕС. Этот шаг рассматривают как способ разблокировать согласование 18-го пакета санкций.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters
Детали: По данным Reuters, Еврокомиссия разрабатывает механизм, который позволит корректировать ограничения на российскую нефть в соответствии с изменениями глобальных цен на нефть.
Один из источников агентства уточнил, что механизм все еще разрабатывается и предусматривает более автоматизированный процесс пересмотра ограничения цен с целью его корректировки в соответствии с мировыми ценами на нефть.
Пока неясно, каким будет ограничение, но, по словам одного из источников Reuters, начальная цена будет немного выше 45 долларов.
Напомним:
- Ранее Европейская комиссия предложила снизить "потолок цен" на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель в рамках 18-го пакета санкций ЕС против России.
- Но от плана пришлось отказаться, поскольку ЕС и Великобритания не смогли заручиться поддержкой президента США Дональда Трампа.
- Пока неизвестно, смогут ли послы ЕС договориться о пересмотре механизма ограничения цены на российскую нефть.
- Словакия в настоящее время выступает против 18-го пакета санкций из-за опасений по поводу плана ЕС прекратить импорт российских энергоносителей до 2027 года.