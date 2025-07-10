Генштаб: Українські захисники відбили 174 атаки ворога, з них 44 на Покровському напрямку

Від початку доби на 10 напрямках фронту зафіксовано 174 бойові зіткнення. На Покровському напрямку українські військові відбили 44 атаки та знешкодили 222 окупанти.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: З початку доби відбулося 174 бойових зіткнення.

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На Південно-Слобожанському напрямку українські війська відбили три атаки ворога в районах Стариці, Вовчанська та Зеленого, ще одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку противник здійснив три атаки на позиції українських військ. Бої точилися в районах населених пунктів Западне та Степова Новоселівка.

На Лиманському напрямку російські війська 26 разів штурмували позиції українських захисників у районах населених пунктів Новоєгорівка, Новий Мир, Карпівка, Рідкодуб, Зелена Долина, Колодязі, Торське та у бік Серебрянки й Григорівки, досі бої не вщухають у п’яти локаціях.

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На Сіверському напрямку українські воїни відбили 12 спроб наступу на позиції Сил оборони. Підрозділи окупантів намагалися просунутися поблизу Григорівки, Івано-Дар’ївки, Верхньокам’янського та у бік Виїмки.

На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили чотири ворожі атаки в районі Часового Яру та у напрямку Предтечиного, Ступочок та Білої Гори.

На Торецькому напрямку окупанти вісім разів штурмували позиції наших захисників у районах населених пунктів Диліївка, Торецьк, Катеринівка та Русин Яр. Сили оборони стримали натиск противника та відбили всі штурмові дії.

На Покровському напрямку ворог здійснив 44 спроби потіснити українські підрозділи. Найбільша активність спостерігається в районах населених пунктів Попів Яр, Мирне, Разіне, Миролюбівка, Лисівка, Шевченко, Звірове, Удачне, Новосергіївка, Муравка, Горіхове та Олексіївка. Тривають чотири боєзіткнення. Ударів КАБами зазнали Покровськ та Новопавлівка.

За попередніми підрахунками, на цьому напрямку наші воїни ліквідували 140 та поранили 82 окупанти, знищили шість мотоциклів, 19 БпЛА; також пошкодили гармату, три пункти управління БпЛА та сім укриттів для особового складу загарбників.

На Новопавлівському напрямку ворог 25 разів намагався прорватися поблизу населених пунктів Запоріжжя, Толстой, Піддубне, Мирне, Шевченко та Зелене Поле. Бої продовжуються в чотирьох локаціях. Олексіївка опинилась під ударами авіабомб окупанта.

На Гуляйпільському напрямку, в районі Малинівки, українські захисники зупинили атаку загарбників.

На Придніпровському напрямку ворог провів десять марних атак на позиції наших захисників.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не зафіксовано.