Генштаб: Украинские защитники отбили 174 атаки врага, из них 44 на Покровском направлении

С начала суток на 10 направлениях фронта зафиксировано 174 боевых столкновения. На Покровском направлении украинские военные отбили 44 атаки и обезвредили 222 оккупанта.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: С начала суток произошло 174 боевых столкновения.

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На Южно-Слобожанском направлении украинские войска отбили три атаки врага в районах Старицы, Волчанска и Зеленого, еще одно боестолкновение продолжается.

На Купянском направлении противник совершил три атаки на позиции украинских войск. Бои шли в районах населенных пунктов Западное и Степная Новоселовка.

На Лиманском направлении российские войска 26 раз штурмовали позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Новоегоровка, Новый Мир, Карповка, Редкодуб, Зеленая Долина, Колодязи, Торское и в сторону Серебрянки и Григорьевки, до сих пор бои не утихают в пяти локациях.

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На Северском направлении украинские воины отбили 12 попыток наступления на позиции Сил обороны. Подразделения оккупантов пытались продвинуться вблизи Григорьевки, Ивано-Дарьевки, Верхнекаменского и в сторону Выемки.

На Краматорском направлении Силы обороны остановили четыре вражеские атаки в районе Часового Яра и в направлении Предтечино, Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении оккупанты восемь раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Дилиевка, Торецк, Катериновка и Русин Яр. Силы обороны сдержали натиск противника и отбили все штурмовые действия.

На Покровском направлении враг совершил 44 попытки потеснить украинские подразделения. Наибольшая активность наблюдается в районах населенных пунктов Попов Яр, Мирное, Разино, Миролюбовка, Лисовка, Шевченко, Зверево, Удачное, Новосергиевка, Муравка, Ореховое и Алексеевка. Продолжаются четыре боестолкновения. Ударам КАБами подверглись Покровск и Новопавловка.

По предварительным подсчетам, на этом направлении наши воины ликвидировали 140 и ранили 82 оккупанта, уничтожили шесть мотоциклов, 19 БпЛА; также повредили пушку, три пункта управления БпЛА и семь укрытий для личного состава захватчиков.

На Новопавловском направлении враг 25 раз пытался прорваться вблизи населенных пунктов Запорожье, Толстой, Поддубное, Мирное, Шевченко и Зеленое Поле. Бои продолжаются в четырех локациях. Алексеевка оказалась под ударами авиабомб оккупанта.

На Гуляйпольском направлении, в районе Малиновки, украинские защитники остановили атаку захватчиков.

На Приднепровском направлении враг провел десять бесполезных атак на позиции наших защитников.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не зафиксировано.