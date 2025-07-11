Гарантії безпеки на АЕС: Україна і МАГАТЕ підписали меморандум

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) стане гарантом дотримання безпеки під час завершення будівництва додаткових блоків на Хмельницькій атомній електростанції.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Зазначається, що на полях Конференції з питань відновлення України в Римі президент України Володимир Зеленський зустрівся з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі.

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Крім того, міністр енергетики України Герман Галущенко та Гроссі підписали Меморандум про взаєморозуміння між МАГАТЕ та урядом України про співпрацю в галузі підтримки відновлення України.

Дослівно ОП: "У документі, зокрема, йдеться про те, що МАГАТЕ буде гарантом дотримання безпеки під час завершення будівництва додаткових блоків на Хмельницькій АЕС.

Крім того, закріплена підтримка розвідки, видобутку та виробництва уранових ресурсів в Україні, що важливо для зміцнення енергетичної безпеки нашої країни".