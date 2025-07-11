Гарантии безопасности на АЭС: Украина и МАГАТЭ подписали меморандум

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) станет гарантом соблюдения безопасности при завершении строительства дополнительных блоков на Хмельницкой атомной электростанции.

Источник: Офис президента

Детали: Отмечается, что на полях Конференции по вопросам восстановления Украины в Риме президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

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Кроме того, министр энергетики Украины Герман Галущенко и Гросси подписали Меморандум о взаимопонимании между МАГАТЭ и правительством Украины о сотрудничестве в области поддержки восстановления Украины.

Дословно ОП: "В документе, в частности, говорится о том, что МАГАТЭ будет гарантом соблюдения безопасности при завершении строительства дополнительных блоков на Хмельницкой АЭС.

Кроме того, закреплена поддержка разведки, добычи и производства урановых ресурсов в Украине, что важно для укрепления энергетической безопасности нашей страны".