Гарантии безопасности на АЭС: Украина и МАГАТЭ подписали меморандум
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) станет гарантом соблюдения безопасности при завершении строительства дополнительных блоков на Хмельницкой атомной электростанции.
Источник: Офис президента
Детали: Отмечается, что на полях Конференции по вопросам восстановления Украины в Риме президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.
Кроме того, министр энергетики Украины Герман Галущенко и Гросси подписали Меморандум о взаимопонимании между МАГАТЭ и правительством Украины о сотрудничестве в области поддержки восстановления Украины.
Дословно ОП: "В документе, в частности, говорится о том, что МАГАТЭ будет гарантом соблюдения безопасности при завершении строительства дополнительных блоков на Хмельницкой АЭС.
Кроме того, закреплена поддержка разведки, добычи и производства урановых ресурсов в Украине, что важно для укрепления энергетической безопасности нашей страны".