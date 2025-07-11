Росіяни штурмували понад 120 разів Покровський та ще два напрямки – Генштаб

Протягом минулої доби на 11 напрямках фронту відбулося 214 бойових зіткнень, найгарячіша ситуація – на Покровському напрямку, який російські загарбники штурмували 59 разів.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 21 боєзіткнення. Ворог завдав 15 авіаційних ударів, скинувши 25 керованих бомб, здійснив 306 обстрілів, зокрема п’ять – із реактивних систем залпового вогню.

Реклама:

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська відбили вісім атак ворога в районах Стариці, Вовчанська, Западного та Зеленого.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника поблизу Степової Новоселівки, Западного та Петропавлівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 32 рази. Намагався просунутися вперед у районах населених пунктів Новоєгорівка, Новий Мир, Карпівка, Рідкодуб, Зелена Долина, Колодязі, Торське та у бік Серебрянки й Григорівки.

РЕКЛАМА:

На Сіверському напрямку українські воїни минулої доби відбили 12 ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися потіснити наші війська поблизу Григорівки, Івано-Дар’ївки, Верхньокам’янського та у бік Виїмки.

На Краматорському напрямку зафіксовано чотири боєзіткнення, агресор намагався просуватись в районі Часового Яру та у напрямку Предтечиного, Ступочок та Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив вісім атак у районах населених пунктів Диліївка, Торецьк, Катеринівка, Яблунівка та Русин Яр.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 59 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Попів Яр, Мирне, Разіне, Миролюбівка, Лисівка, Шевченко, Звірове, Удачне, Новосергіївка, Муравка, Горіхове та Олексіївка.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 30 атак противника поблизу населених пунктів Запоріжжя, Толстой, Піддубне, Мирне, Шевченко, Вільне Поле та Зелене Поле.

На Гуляйпільському напрямку загарбники здійснили атаку у районі Малинівки.

На Придніпровському напрямку агресор провів 11 марних спроб наступу на позиції наших захисників.

На Оріхівському напрямку за минулу добу боєзіткнень не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Воїни ЗСУ завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці й активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.