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На Чернігівщині військовий посадовець "возив" деревину на фронт, не полишаючи свого району

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 11 липня 2025, 12:02
На Чернігівщині військовий посадовець возив деревину на фронт, не полишаючи свого району
фото: ДБР

Державне бюро розслідувань викрило заступника командира військової частини з Чернігівщині, який на оборудках з закупівлею лісоматеріалів для зони бойових дій завдав державі збитків на 25 млн грн.

Джерело: ДБР у Telegram

Дослівно: Працівники ДБР повідомили про підозру заступнику командира однієї з військових частин Чернігівської області, який завдав збитків державі на 25 млн грн під час закупівлі лісоматеріалів".

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Деталі: За даними слідства, посадовець придбав деревину у приватної київської фірми, попри наявність більш вигідних пропозицій, зокрема від державних підприємств.

 

Також у документах було вказано, що матеріали мають постачатися до району бойових дій на відстань близько 800 км, що значно збільшувало вартість доставки.

 

Насправді ж деревину поставили до Чернігівської області з цього ж регіону, а також із Сумщини та Київщини. Через фіктивне завищення відстані та вартості транспортування держава переплатила мільйони гривень.

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Повідомляється, що за попередніми даними, посадовець також міг отримати хабар за укладання договору саме з цією фірмою.

Згідно з висновком судової економічної експертизи, загальна сума збитків становить майже 25 млн грн.

ДБРкорупціяЗбройні сили
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