На Чернігівщині військовий посадовець "возив" деревину на фронт, не полишаючи свого району

Державне бюро розслідувань викрило заступника командира військової частини з Чернігівщині, який на оборудках з закупівлею лісоматеріалів для зони бойових дій завдав державі збитків на 25 млн грн.

Джерело: ДБР у Telegram

Дослівно: Працівники ДБР повідомили про підозру заступнику командира однієї з військових частин Чернігівської області, який завдав збитків державі на 25 млн грн під час закупівлі лісоматеріалів".

Реклама:

Деталі: За даними слідства, посадовець придбав деревину у приватної київської фірми, попри наявність більш вигідних пропозицій, зокрема від державних підприємств.

Також у документах було вказано, що матеріали мають постачатися до району бойових дій на відстань близько 800 км, що значно збільшувало вартість доставки.

Насправді ж деревину поставили до Чернігівської області з цього ж регіону, а також із Сумщини та Київщини. Через фіктивне завищення відстані та вартості транспортування держава переплатила мільйони гривень.

РЕКЛАМА:

Повідомляється, що за попередніми даними, посадовець також міг отримати хабар за укладання договору саме з цією фірмою.

Згідно з висновком судової економічної експертизи, загальна сума збитків становить майже 25 млн грн.