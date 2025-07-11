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На Черниговщине военный чиновник "возил" древесину на фронт, не оставляя своего района

Станислав ПогориловПятница, 11 июля 2025, 12:02
На Черниговщине военный чиновник возил древесину на фронт, не оставляя своего района
фото: ГБР

Государственное бюро расследований разоблачило заместителя командира воинской части с Черниговщине, который на сделках с закупкой лесоматериалов для зоны боевых действий нанес государству ущерб на 25 млн грн.

Источник: ГБР в Telegram

Дословно: "Работники ГБР сообщили о подозрении заместителю командира одной из воинских частей Черниговской области, который нанес ущерб государству на 25 млн грн при закупке лесоматериалов".

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Детали: По данным следствия, чиновник приобрел древесину у частной киевской фирмы, несмотря на наличие более выгодных предложений, в частности от государственных предприятий.

 

Также в документах было указано, что материалы должны поставляться в район боевых действий на расстояние около 800 км, что значительно увеличивало стоимость доставки.

 

В действительности древесину поставили в Черниговскую область из этого же региона, а также из Сумщины и Киевщины. Из-за фиктивного завышения расстояния и стоимости транспортировки государство переплатило миллионы гривен.

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Сообщается, что по предварительным данным, чиновник также мог получить взятку за заключение договора именно с этой фирмой.

Согласно заключению судебной экономической экспертизы, общая сумма убытков составляет почти 25 млн грн.

ГБРкоррупцияВооруженные силы
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