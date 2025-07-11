Дуда у день пам'яті жертв Волинської трагедії згадав убивства поляків і закликав до примирення

Президент Польщі Анджей Дуда в день, коли його країна вшановує пам’ять жертв Волинської трагедії, заявив про убивства поляків українцями за етнічною ознакою, але при цьому закликав до примирення і спільної турботи про безпечне майбутнє.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пост Дуди в мережі Х

Пряма мова польського президента: "Тільки на основі правди – навіть найскладнішої – можна будувати зрілі та щирі стосунки між народами, зокрема між поляками та українцями. Сьогодні чергова річниця Кривавої неділі – Національного дня пам'яті поляків – жертв геноциду, скоєного ОУН та УПА на східних територіях Другої Польської Республіки".

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Деталі: Він заявив, що 11 липня 1943 року "беззахисні співвітчизники" Польщі були вбиті "українськими націоналістами", тому що вони "були поляками".

Дуда додав, що Польща "хоче і має право знати, де лежать їхні останки", а також "мати можливість гідно попрощатися з нашими близькими, помолитися на їхніх могилах і запалити свічки".

"Право на гідне вшанування пам'яті жертв, а особливо на їх спільне вшанування, є надзвичайно важливим елементом примирення і побудови доброго майбутнього. Правда і пам'ять не повинні розділяти нас, якщо вони ведуть до взаєморозуміння, примирення і спільної турботи про безпечне майбутнє", – підсумував президент Польщі.

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