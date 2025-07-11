Дуда у день пам'яті жертв Волинської трагедії згадав убивства поляків і закликав до примирення
Президент Польщі Анджей Дуда в день, коли його країна вшановує пам’ять жертв Волинської трагедії, заявив про убивства поляків українцями за етнічною ознакою, але при цьому закликав до примирення і спільної турботи про безпечне майбутнє.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пост Дуди в мережі Х
Пряма мова польського президента: "Тільки на основі правди – навіть найскладнішої – можна будувати зрілі та щирі стосунки між народами, зокрема між поляками та українцями. Сьогодні чергова річниця Кривавої неділі – Національного дня пам'яті поляків – жертв геноциду, скоєного ОУН та УПА на східних територіях Другої Польської Республіки".
Деталі: Він заявив, що 11 липня 1943 року "беззахисні співвітчизники" Польщі були вбиті "українськими націоналістами", тому що вони "були поляками".
Дуда додав, що Польща "хоче і має право знати, де лежать їхні останки", а також "мати можливість гідно попрощатися з нашими близькими, помолитися на їхніх могилах і запалити свічки".
"Право на гідне вшанування пам'яті жертв, а особливо на їх спільне вшанування, є надзвичайно важливим елементом примирення і побудови доброго майбутнього. Правда і пам'ять не повинні розділяти нас, якщо вони ведуть до взаєморозуміння, примирення і спільної турботи про безпечне майбутнє", – підсумував президент Польщі.
Передісторія:
- У червні польський Сейм визначив 11 липня днем пам'яті "жертв геноциду, вчиненого ОУН і УПА на східних територіях Другої Польської Республіки". В українському МЗС на це заявили, що таке рішення Польщі суперечить духу добросусідських відносин між країнами.
- Раніше у відповідь на масове нищення українських пам’ятників у Польщі у 2015-2017 роках і через неналежне розслідування цих злочинів Україна ввела так звані мораторії на проведення пошукових робіт та ексгумацій останків поляків, які були вбиті у 1943-45 роках бійцями УПА.
- Питання ексгумацій роками було яблуком розбрату у відносинах між Україною та Польщею. Польська влада, очолювана Дональдом Туском, тисла на Київ з вимогою скасувати мораторій.
- У Варшаві навіть говорили, що вирішення історичних суперечок буде однією з обов’язкових умов вступу України в ЄС.
- Наприкінці квітня у Тернопільській області, на території нині неіснуючого села Пужники, розпочали ексгумувати останки поляків, що загинули у 1945 році.
- Керівник польсько-української робочої групи з історичного діалогу Павел Коваль назвав це проривом у відносинах між обома країнами.