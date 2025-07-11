Дуда в день памяти жертв Волынской трагедии вспомнил убийства поляков и призвал к примирению

Президент Польши Анджей Дуда в день, когда его страна чтит память жертв Волынской трагедии, заявил об убийствах поляков украинцами по этническому признаку, но при этом призвал к примирению и совместной заботе о безопасном будущем.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пост Дуды в сети Х

Прямая речь польского президента: "Только на основе правды – даже самой сложной – можно строить зрелые и искренние отношения между народами, в частности между поляками и украинцами. Сегодня очередная годовщина Кровавого воскресенья – Национального дня памяти поляков – жертв геноцида, совершенного ОУН и УПА на восточных территориях Второй Польской Республики".

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Детали: Он заявил, что 11 июля 1943 года "беззащитные соотечественники" Польши были убиты "украинскими националистами", потому что они "были поляками".

Дуда добавил, что Польша "хочет и имеет право знать, где лежат их останки", а также "иметь возможность достойно проститься с нашими близкими, помолиться на их могилах и зажечь свечи".

"Право на достойное почтение памяти жертв, а особенно на их совместное почтение, является чрезвычайно важным элементом примирения и построения доброго будущего. Правда и память не должны разделять нас, если они ведут к взаимопониманию, примирению и общей заботе о безопасном будущем", – подытожил президент Польши.

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