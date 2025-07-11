Дуда в день памяти жертв Волынской трагедии вспомнил убийства поляков и призвал к примирению
Президент Польши Анджей Дуда в день, когда его страна чтит память жертв Волынской трагедии, заявил об убийствах поляков украинцами по этническому признаку, но при этом призвал к примирению и совместной заботе о безопасном будущем.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пост Дуды в сети Х
Прямая речь польского президента: "Только на основе правды – даже самой сложной – можно строить зрелые и искренние отношения между народами, в частности между поляками и украинцами. Сегодня очередная годовщина Кровавого воскресенья – Национального дня памяти поляков – жертв геноцида, совершенного ОУН и УПА на восточных территориях Второй Польской Республики".
Детали: Он заявил, что 11 июля 1943 года "беззащитные соотечественники" Польши были убиты "украинскими националистами", потому что они "были поляками".
Дуда добавил, что Польша "хочет и имеет право знать, где лежат их останки", а также "иметь возможность достойно проститься с нашими близкими, помолиться на их могилах и зажечь свечи".
"Право на достойное почтение памяти жертв, а особенно на их совместное почтение, является чрезвычайно важным элементом примирения и построения доброго будущего. Правда и память не должны разделять нас, если они ведут к взаимопониманию, примирению и общей заботе о безопасном будущем", – подытожил президент Польши.
Предыстория:
- В июне польский Сейм определил 11 июля днем памяти "жертв геноцида, совершенного ОУН и УПА на восточных территориях Второй Польской Республики". В украинском МИД на это заявили, что такое решение Польши противоречит духу добрососедских отношений между странами.
- Ранее в ответ на массовое уничтожение украинских памятников в Польше в 2015-2017 годах и из-за ненадлежащего расследования этих преступлений Украина ввела так называемые моратории на проведение поисковых работ и эксгумаций останков поляков, которые были убиты в 1943-45 годах бойцами УПА.
- Вопрос эксгумаций годами был яблоком раздора в отношениях между Украиной и Польшей. Польская власть, возглавляемая Дональдом Туском, давила на Киев с требованием отменить мораторий.
- В Варшаве даже говорили, что решение исторических споров будет одним из обязательных условий вступления Украины в ЕС.
- В конце апреля в Тернопольской области, на территории ныне несуществующего села Пужники, начали эксгумировать останки поляков, погибших в 1945 году.
- Руководитель польско-украинской рабочей группы по историческому диалогу Павел Коваль назвал это прорывом в отношениях между обеими странами.