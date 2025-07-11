У суботу в Україні пануватиме спека і короткочасні дощі

У суботу в Україні збережеться спекотна погода, місцями на Лівобережжі очікуються короткочасні дощі і грози.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: Температура в західних, Житомирській, Київській, Чернігівській, Вінницькій та Черкаській областях вночі 12-17°, вдень 22-27°.

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У південно-східній частині України вночі 21-26°, вдень сильна спека 35-38°. На решті території вночі 15-20°, вдень 28-33°.

У Києві у суботу без опадів, температура вночі 14-16°, вдень 25-27°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, за весь період метеорологічних спостережень в Києві найвища температура 12 липня була 35,1° в 1922р., найнижча 9,4° в 1904р.