Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У суботу в Україні пануватиме спека і короткочасні дощі

Олександр ШумілінП'ятниця, 11 липня 2025, 13:11
У суботу в Україні пануватиме спека і короткочасні дощі
Фото ілюстративне

У суботу в Україні збережеться спекотна погода, місцями на Лівобережжі очікуються короткочасні дощі і грози.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: Температура в західних, Житомирській, Київській, Чернігівській, Вінницькій та Черкаській областях вночі 12-17°, вдень 22-27°.

Реклама:

У південно-східній частині України вночі 21-26°, вдень сильна спека 35-38°. На решті території вночі 15-20°, вдень 28-33°.

У Києві у суботу без опадів, температура вночі 14-16°, вдень 25-27°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, за весь період метеорологічних спостережень в Києві найвища температура 12 липня була 35,1° в 1922р., найнижча 9,4° в 1904р.

погодаУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
"Пообіцяв добрива з Білорусі, а придбав собі "автопарк": нардепу Шевченку оголосили нову підозру
оновленоДБР проводить обшуки в ексміністра Кубракова – джерело
Дуда у день пам'яті жертв Волинської трагедії згадав убивства поляків і закликав до примирення
РФ атакувала Одесу: пошкоджено адмінбудинки, житло, 8 постраждалих
відео Росіяни заявили про атаку БпЛА: вибухи чули в Тулі та під Москвою, де працюють військові заводи
Росія повинна відшкодувати Україні €500 млрд – Мерц
Усі новини...
погода
В Україні буде спекотно, у кількох областях прогнозують зливи
Через спеку в Європі загинули понад 2 тисячі людей – дослідження
На заході та в центрі України пройдуть дощі, на півдні і сході буде сильна спека
Останні новини
13:51
Релокація з Сум: у Римі домовились про будівництво заводу упаковки у Білій Церкві
13:50
Український розробник наземного робота TerMIT залучив $3,74 млн від MITS Capital
13:50
Суд зняв арешт з судна, яке раніше належало Росії
13:33
"Цей турнір – найгірша ідея у футболі". Чому провалився Клубний чемпіонат світу
13:19
Заступника голови уряду РФ Патрушева підозрюють в організації масового викрадення українського зерна
13:17
ППО знищила 44 російські дрони, було влучання 19 БпЛА у 8 локаціях
13:15
США вириваються з китайської залежності: Пентагон інвестує в рідкоземельні елементи
13:11
У суботу в Україні пануватиме спека і короткочасні дощі
13:07
Без додаткового часу та зі сліпим жеребом: УАФ представила новий формат Кубку України з футболу
13:04
Росіяни пошкодили три медзаклади на Харківщині, зокрема пологовий
Усі новини...
Реклама:
Реклама: