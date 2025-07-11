В субботу в Украине будет жарко и пройдут кратковременные дожди

В субботу в Украине сохранится жаркая погода, местами на Левобережье ожидаются кратковременные дожди и грозы.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: Температура в западных, Житомирской, Киевской, Черниговской, Винницкой и Черкасской областях ночью 12-17°, днем 22-27°.

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В юго-восточной части Украины ночью 21-26°, днем сильная жара 35-38°. На остальной территории ночью 15-20°, днем 28-33°.

В Киеве в субботу без осадков, температура ночью 14-16°, днем 25-27°.

По данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, за весь период метеорологических наблюдений в Киеве самая высокая температура 12 июля была 35,1° в 1922 г., самая низкая 9,4° в 1904 г.