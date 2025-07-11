В субботу в Украине будет жарко и пройдут кратковременные дожди
Пятница, 11 июля 2025, 13:11
В субботу в Украине сохранится жаркая погода, местами на Левобережье ожидаются кратковременные дожди и грозы.
Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра
Детали: Температура в западных, Житомирской, Киевской, Черниговской, Винницкой и Черкасской областях ночью 12-17°, днем 22-27°.
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В юго-восточной части Украины ночью 21-26°, днем сильная жара 35-38°. На остальной территории ночью 15-20°, днем 28-33°.
В Киеве в субботу без осадков, температура ночью 14-16°, днем 25-27°.
По данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, за весь период метеорологических наблюдений в Киеве самая высокая температура 12 июля была 35,1° в 1922 г., самая низкая 9,4° в 1904 г.