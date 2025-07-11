В МЗС назвали маніпуляцією заяви Будапешта про нібито смертельне побиття угорця в ТЦК

Офіційний Київ відреагував на заяви угорського керівництва про смерть громадянина Угорщини на Закарпатті після нібито побиття у ТЦК.

Джерело: "Європейська правда", брифінг речника українського МЗС Георгія Тихого, якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Як зазначив представник українського зовнішньополітичного відомства, спроби Угорщини маніпулятивно використовувати в політичних цілях окремі випадки щодо мобілізації в Україні шкодять українсько-угорським відносинам.

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"Заяви керівництва Угорщини щодо трагедії, що сталася, про мобілізацію в Україні, є маніпулятивними. Вони абсолютно спотворюють реальну ситуацію, підіграють Росії в її пропаганді", – підкреслив він.

Тихий також звернув увагу, що в заявах угорської сторони ніде не згадується Росія.

"Ніби в Україні мобілізація існує сама по собі, тому що уряд просто вирішив мобілізувати людей", – додав він.

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Тихий нагадав, що "причиною мобілізації в Україні є російська агресія, і обходити цей факт абсурдно".

"Ми хочемо також нагадати угорській стороні, що в умовах постійної російської загрози кожен українець, в тому числі угорського походження, зобов'язаний захищати свої домівки, життя своїх рідних і суверенітет своєї держави", – резюмував речник МЗС.

Як відомо, 10 липня до МЗС Угорщини викликали посла України Федора Шандора після повідомлень ЗМІ про те, що угорський громадянин загинув на Закарпатті начебто після побиття працівниками ТЦК.

Угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан у Facebook висловив співчуття "родині угорського чоловіка, який загинув внаслідок примусової мобілізації в Україні".

Своєю чергою у командуванні Сухопутних військ заявили, що загиблий – Йосип Шебештень – був громадянином України, мобілізованим 14 червня на законних підставах.

Як стверджують у Сухопутних військах, Шебештень 18 червня самовільно залишив розташування військової частини без зброї, а через шість днів звернувся до лікарні в Береговому. Під час обстеження на ньому, як заявляється, не виявили жодних тілесних ушкоджень.

У висновку судмедекспертизи йдеться, що причиною його смерті стала тромбоемболія легеневої артерії.

Нагадаємо, угорська урядова пропаганда активно використовує тему війни Росії проти України, зокрема нібито участі в ній угорців, для дискредитації опозиції та української влади.

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