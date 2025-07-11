Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В МИД назвали манипуляцией заявления Будапешта о якобы смертельном избиении венгра в ТЦК

Ирина Кутелева, Александр ШумилинПятница, 11 июля 2025, 16:50
В МИД назвали манипуляцией заявления Будапешта о якобы смертельном избиении венгра в ТЦК
Фото: Getty Images

Официальный Киев отреагировал на заявления венгерского руководства о смерти гражданина Венгрии в Закарпатье после якобы избиения в ТЦК.

Источник: "Европейская правда", брифинг спикера украинского МИД Георгия Тихого, которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Детали: Как отметил представитель украинского внешнеполитического ведомства, попытки Венгрии манипулятивно использовать в политических целях отдельные случаи мобилизации в Украине вредят украинско-венгерским отношениям.

Реклама:

"Заявления руководства Венгрии о произошедшей трагедии, о мобилизации в Украине, являются манипулятивными. Они абсолютно искажают реальную ситуацию, подыгрывают России в ее пропаганде", – подчеркнул он.

Тихий также обратил внимание, что в заявлениях венгерской стороны нигде не упоминается Россия.

"Будто в Украине мобилизация существует сама по себе, потому что правительство просто решило мобилизовать людей", – добавил он.

РЕКЛАМА:

Тихий напомнил, что "причиной мобилизации в Украине является российская агрессия, и обходить этот факт абсурдно".

"Мы хотим также напомнить венгерской стороне, что в условиях постоянной российской угрозы каждый украинец, в том числе венгерского происхождения, обязан защищать свои дома, жизни своих родных и суверенитет своего государства", – резюмировал спикер МИД.

Как известно, 10 июля в МИД Венгрии вызвали посла Украины Федора Шандора после сообщений СМИ о том, что венгерский гражданин погиб на Закарпатье якобы после избиения сотрудниками ТЦК.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан в Facebook выразил соболезнования "семье венгерского мужчины, который погиб в результате принудительной мобилизации в Украине".

В свою очередь в командовании Сухопутных войск заявили, что погибший – Иосиф Шебештень – был гражданином Украины, мобилизованным 14 июня на законных основаниях.

Как утверждают в Сухопутных войсках, Шебештень 18 июня самовольно покинул расположение воинской части без оружия, а через шесть дней обратился в больницу в Берегово. Во время обследования у него, как заявляется, не обнаружили никаких телесных повреждений.

В заключении судмедэкспертизы говорится, что причиной его смерти стала тромбоэмболия легочной артерии.

Напомним, венгерская правительственная пропаганда активно использует тему войны России против Украины, в частности якобы участия в ней венгров, для дискредитации оппозиции и украинской власти.

Читайте также колонку редактора "ЕвроПравды" Сергея Сидоренко: Как не стать частью антиукраинской пропаганды Орбана.

МИДТЦКВенгрия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Генштаб: Силы обороны поразили авиазавод корпорации "МиГ" и конструкторское бюро
обновлено, фотоРФ атаковала Одессу: количество пострадавших возросло до 11
У главы ЦПК Шабунина проводят обыски
Россия закрывает генеральное консульство Польши в Калининграде
Спецпосланник Трампа заявил, что приедет в Украину на неделю
Кличко назвал "абсурдом" подозрения Бондаренко и Кандыборе: Политическое давление усиливается
Все новости...
МИД
Глава МИД дал совет, как воспринимать новости из США
Зеленский: Совещание всех украинских послов состоится 21 июля
В МИД – новая структура: без департамента разоружения и управления НАТО
Последние новости
17:53
велоспортЗвездный словенец Погачар выиграл легендарный этап и перехватил желтую майку Тур Де Франс
17:45
МИД Польши: Будет "адекватный" ответ на закрытие консульства в Калининграде
17:34
видеоИзготавливали фальшивые справки МСЭК: полиция разоблачила схему уклонения от мобилизации
17:33
Буданов: Россия не сможет захватить всю Донецкую область до конца года
17:33
Нацбанк показал курс доллара и евро на понедельник 14 июля
17:32
Патрульная полиция: В Украине с начала года из окон выпали 9 детей
17:30
"Укргидроэнерго" получит от ЕИБ первый транш кредита на восстановление ГЭС
17:19
В результате операции ГУР уничтожен участок газопровода, обслуживающего ВПК РФ – источник
17:15
У июне украинцы купили 9,5 тысяч мотоциклов: каким маркам отдают предпочтение
17:13
колонкаСледующий уровень: 4 украинских футболиста, которым пора ехать в топ-чемпионаты
Все новости...
Реклама:
Реклама: