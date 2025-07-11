МЗС: Політвʼязень Коломієць, який провів понад 10 років за ґратами в РФ, повернувся в Україну
Політвʼязень Андрій Коломієць, засуджений у Росії за участь у Євромайдані, повернувся в Україну після понад 10 років ув’язнення.
Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на слова речника МЗС Георгія Тихого на брифінгу, "Суспільне"
Деталі: За словами Тихого, 7 липня Росія депортувала Коломійця до грузинського пункту пропуску. Через відсутність документів, що посвідчують особу, українця кілька днів утримували на російсько-грузинському кордоні.
Пряма мова: "Після завершення цього несправедливого покарання РФ депортувала громадянина Андрія Коломійця до російсько-грузинського кордону. Щойно посольство України в Грузії дізналося про факт перебування в пункті пропуску, негайно консули встановили з ним контакт, звʼязалися, зʼясували, що в нього бракує документів, які посвідчують особу, що було причиною перебування в пункті пропуску".
Деталі: Тихий розповів, що після того, як дипломати встановили контакт із Коломійцем, йому терміново оформили нові документи. Подальше повернення організували спільно з посольствами України в Грузії та Молдові.
11 липня Коломієць перетнув український кордон.
"Станом на зараз можу підтвердити, що він уже на території України. Він повернувся до України. Ми вітаємо його, всіх близьких і рідних, хто переживав за повернення", – повідомив речник МЗС.
Про те, що Андрія Коломійця утримують на пункті пропуску Верхній Ларс на російсько-грузинському кордоні, стало відомо 8 липня. Цю інформацію "Суспільному Крим" повідомила його дружина Галина Коломієць.
Тоді сам Андрій розповів, що вже понад дві доби перебуває на грузинському кордоні. Він поскаржився на нелюдські умови утримання в буферній зоні.
Нагадаємо:
- Андрія Коломійця, мешканця Київської області та активіста Євромайдану, затримали в травні 2015 року в Кабардино-Балкарії. Його підозрювали у зберіганні наркотиків, однак захисник Коломійця виявив низку процесуальних порушень, що ставлять під сумнів обґрунтованість звинувачень.
- Згодом українця етапували до тимчасово окупованого Криму, де за сфабрикованими обвинуваченнями так званий "Київський районний суд Сімферополя" засудив його до 10 років колонії суворого режиму – нібито за замах на вбивство двох співробітників "Беркута" під час Революції Гідності.
- За словами адвоката, серед доказів у справі були лише дві чорно-білі фотографії з нібито обгорілою формою силовиків.
- 15 січня 2025 року Андрій Коломієць вийшов із колонії у Краснодарі. Після звільнення його одразу затримали та відправили до Центру тимчасового тримання іноземців МВС РФ у Гулькевицькому районі.
- Наступного дня російський суд ухвалив рішення про його перебування у Центрі до 14 квітня. 23 квітня Кримська правозахисна група повідомила, що термін перебування українця продовжено ще на 90 діб.