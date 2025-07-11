МЗС: Політвʼязень Коломієць, який провів понад 10 років за ґратами в РФ, повернувся в Україну

Політвʼязень Андрій Коломієць, засуджений у Росії за участь у Євромайдані, повернувся в Україну після понад 10 років ув’язнення.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на слова речника МЗС Георгія Тихого на брифінгу, "Суспільне"

Деталі: За словами Тихого, 7 липня Росія депортувала Коломійця до грузинського пункту пропуску. Через відсутність документів, що посвідчують особу, українця кілька днів утримували на російсько-грузинському кордоні.

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Пряма мова: "Після завершення цього несправедливого покарання РФ депортувала громадянина Андрія Коломійця до російсько-грузинського кордону. Щойно посольство України в Грузії дізналося про факт перебування в пункті пропуску, негайно консули встановили з ним контакт, звʼязалися, зʼясували, що в нього бракує документів, які посвідчують особу, що було причиною перебування в пункті пропуску".

Деталі: Тихий розповів, що після того, як дипломати встановили контакт із Коломійцем, йому терміново оформили нові документи. Подальше повернення організували спільно з посольствами України в Грузії та Молдові.

11 липня Коломієць перетнув український кордон.

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"Станом на зараз можу підтвердити, що він уже на території України. Він повернувся до України. Ми вітаємо його, всіх близьких і рідних, хто переживав за повернення", – повідомив речник МЗС.

Про те, що Андрія Коломійця утримують на пункті пропуску Верхній Ларс на російсько-грузинському кордоні, стало відомо 8 липня. Цю інформацію "Суспільному Крим" повідомила його дружина Галина Коломієць.

Тоді сам Андрій розповів, що вже понад дві доби перебуває на грузинському кордоні. Він поскаржився на нелюдські умови утримання в буферній зоні.

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