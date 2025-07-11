МИД: Политзаключенный Коломиец, который провел более 10 лет за решеткой в РФ, вернулся в Украину

Политзаключенный Андрей Коломиец, осужденный в России за участие в Евромайдане, вернулся в Украину после более 10 лет заключения.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на слова спикера МИД Георгия Тихого на брифинге

Детали: По словам Тихого, 7 июля Россия депортировала Коломийца в грузинский пункт пропуска. Из-за отсутствия документов, удостоверяющих личность, украинца несколько дней удерживали на российско-грузинской границе.

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Прямая речь: "После завершения этого несправедливого наказания РФ депортировала гражданина Андрея Коломийца к российско-грузинской границе. Как только посольство Украины в Грузии узнало о факте пребывания в пункте пропуска, немедленно консулы установили с ним контакт, связались, выяснили, что у него не хватает документов, удостоверяющих личность, что было причиной пребывания в пункте пропуска".

Детали: Тихий рассказал, что после того, как дипломаты установили контакт с Коломийцем, ему срочно оформили новые документы. Дальнейшее возвращение организовали совместно с посольствами Украины в Грузии и Молдове.

11 июля Коломиец пересек украинскую границу.

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"По состоянию на сейчас могу подтвердить, что он уже на территории Украины. Он вернулся в Украину. Мы поздравляем его, всех близких и родных, кто переживал за возвращение", - сообщил представитель МИД.

О том, что Андрея Коломийца удерживают на пункте пропуска Верхний Ларс на российско-грузинской границе, стало известно 8 июля. Эту информацию "Суспільному Крим" сообщила его жена Галина Коломиец.

Тогда сам Андрей рассказал, что уже более двух суток находится на грузинской границе. Он пожаловался на нечеловеческие условия содержания в буферной зоне.

Напомним: