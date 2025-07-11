МИД: Политзаключенный Коломиец, который провел более 10 лет за решеткой в РФ, вернулся в Украину
Политзаключенный Андрей Коломиец, осужденный в России за участие в Евромайдане, вернулся в Украину после более 10 лет заключения.
Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на слова спикера МИД Георгия Тихого на брифинге
Детали: По словам Тихого, 7 июля Россия депортировала Коломийца в грузинский пункт пропуска. Из-за отсутствия документов, удостоверяющих личность, украинца несколько дней удерживали на российско-грузинской границе.
Прямая речь: "После завершения этого несправедливого наказания РФ депортировала гражданина Андрея Коломийца к российско-грузинской границе. Как только посольство Украины в Грузии узнало о факте пребывания в пункте пропуска, немедленно консулы установили с ним контакт, связались, выяснили, что у него не хватает документов, удостоверяющих личность, что было причиной пребывания в пункте пропуска".
Детали: Тихий рассказал, что после того, как дипломаты установили контакт с Коломийцем, ему срочно оформили новые документы. Дальнейшее возвращение организовали совместно с посольствами Украины в Грузии и Молдове.
11 июля Коломиец пересек украинскую границу.
"По состоянию на сейчас могу подтвердить, что он уже на территории Украины. Он вернулся в Украину. Мы поздравляем его, всех близких и родных, кто переживал за возвращение", - сообщил представитель МИД.
О том, что Андрея Коломийца удерживают на пункте пропуска Верхний Ларс на российско-грузинской границе, стало известно 8 июля. Эту информацию "Суспільному Крим" сообщила его жена Галина Коломиец.
Тогда сам Андрей рассказал, что уже более двух суток находится на грузинской границе. Он пожаловался на нечеловеческие условия содержания в буферной зоне.
Напомним:
- Андрея Коломийца, жителя Киевской области и активиста Евромайдана, задержали в мае 2015 года в Кабардино-Балкарии. Его подозревали в хранении наркотиков, однако защитник Коломийца обнаружил ряд процессуальных нарушений, ставящих под сомнение обоснованность обвинений.
- Впоследствии украинца этапировали во временно оккупированный Крым, где по сфабрикованным обвинениям так называемый "Киевский районный суд Симферополя" приговорил его к 10 годам колонии строгого режима - якобы за покушение на убийство двух сотрудников "Беркута" во время Революции Достоинства.
- По словам адвоката, среди доказательств по делу были только две черно-белые фотографии с якобы обгоревшей формой силовиков.
- 15 января 2025 года Андрей Коломиец вышел из колонии в Краснодаре. После освобождения его сразу задержали и отправили в Центр временного содержания иностранцев МВД РФ в Гулькевицком районе.
- На следующий день российский суд принял решение о его пребывании в Центре до 14 апреля. 23 апреля Крымская правозащитная группа сообщила, что срок пребывания украинца продлен еще на 90 суток.